El precioso lugar de Aragón que ha elegido Anita Matamoros para su boda tras ampliar la familia
La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha pasado unos días en la comunidad
No hay duda que Aragón enamora. Son muchos los personajes públicos que se están dejando caer por la comunidad este verano atraídos por los encantos de Zaragoza, Huesca y Teruel. Por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se dejó caer por Calamocha o Cariñena a finales de julio y hace poco tiempo Johnny Deep salió encantado de Teruel tras grabar un anuncio de Dior en la Rambla de Barrachina.
La última cara visible que ha quedado completamente encandilada por Aragón ha sido Anita Matamoros. La influencer, hija de Kiko Matamoros y Makoke, se ha enamorado tanto de un rincón oscense que ha confirmado a sus miles de seguidores que se casará allí si algún dia su novio, Johnny Garso, le pide matrimonio. La pareja ha hablado en varias ocasiones de darse el sí quiero, pero todavía no ha habido pedida oficial ni tampoco planes de boda. La pareja ha ampliado hace pocos días también la familia con la adopción de un nuevo perro que se llama Romeo.
Anita Matamoros se ha enamorado de Huesca. La creadora de contenido sobre su vida, viajes y estilo se ha dejado caer en la última semana por el norte de Aragón, aunque poco se ha podido saber públicamente de su viaje personal. La hija de Kiko y Makoke estuvo visitado hace pocos días el precioso Monasterio de San Juan de la Peña, la cuna del Reino de Aragón.
"He decidido"
Un impresionante monumento bajo la roca situado en el corazón del Pirineo fue parada habitual del Camino de Santiago y lugar de leyendas entre ellas destaca la que vincula este lugar con el Santo Grial.
Si hay una parte del Monasterio de San Juan de la Peña que le sorprendió a Matamoros es sin ninguna duda su claustro con sus arcos y la ausencia del techo ya que la roca lo cubre casi por completo. Se trata de la zona más conocida del templo y también la más fotografiada. La influencer no perdió la oportunidad de compartir con todos sus seguidores un escenario tan especial.
"Hoy he decidido donde quiero casarme", escribió la hija de Kiko Matamoros y Makoke en una story de Instagram que despertó la curiosidad de las miles de personas que todavía no se han dejado caer por Huesca para descubrir una de las joyas escondidas de Aragón.
