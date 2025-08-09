Así ha sido el tour por Aragón de Anita Matamoros y su novio zaragozano: "Maravilloso"

Cada vez son más los famosos que eligen Aragón para sus vacaciones. La última en pasar varios días recorriendo de punta a punta los lugares más espléndidos de la comunidad ha sido la influencer Anita Matamoros. La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha compartido en las últimas horas un post en los que muestra los detalles de un tour por el Pirineo junto a su novio, el músico zaragozano Johnny Garso.

El norte de la provincia de Huesca se llena en verano al tratarse de un lugar paradisiaco donde las temperaturas son siempre agradables, a excepción de las olas de calor cada vez más comunes en España. Anita Matamoros ya había dado una pista sobre su paso por Aragón hace unos días al publicar una foto del claustro del Monasterio de San Juan de la Peña.

Un escenario bajo la roca que le ha enamorado tanto que en caso de boda, la pareja podría casarse allí. "He decidido donde quiero casarme", afirmó en una story de Instagram sobre el impacto que le causó la cuna del Reino de Aragón. Un 'sí quiero' de la pareja que todavía no es oficial a pesar de los rumores.

Vista panorámica de San Juan de la Peña / TURISMO DE ARAGÓN

El tour de Anita Matamoros y Johnny Garso continuó por el Pirineo aragonés y también por el País Vasco. Según las fotos publicadas, la pareja se ha ido desplazando por el norte de la provincia de Huesca en una furgoneta camper adaptada para también dormir allí.

"Ya éramos familia"

Tras pasar por el Monasterio de San Juan de la Peña, la influencer y el artista se dejaron caer por Aguas Tuertas donde compartieron un momento íntimo con el nuevo miembro de la familia: Romeo. "Ya éramos una familia, pero ahora es más grande", escribió la influencer acerca de su nuevo perro adoptado.

Todo no iba a ser turismo de senderismo y monumental, ya que la pareja aprovechó el calor para darse un chapuzón en una de las bonitas pozas que hay distribuidas por el Pirineo a orillas del río Ara y también montarse en unos autos de choque.

Plaza Mayor de Aínsa / VILLA DE AÍNSA

Anita Matamoros y Johnny Garso también decidieron visitar uno de los pueblos más bonitos de España como es Aínsa. La influencer fotografío la plaza Mayor de la localidad oscense, una de las plazas medievales mejor conservadas de toda España.

"La primera es la mejor foto mía que tengo en 6 días de viaje, todo lo demás son los recuerdos de las vacaciones que están siendo alucinantes⛰️✨ Pirineos aragoneses y País Vasco check. Un team maravilloso el nuestro", ha escrito en su post publicado en Instagram la hija de Kiko Matamoros y Makoke.