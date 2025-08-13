El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le ha comprado a Georgina se vende por menos de dos euros

Georgina Rodríguez es sinónimo de lujo, diamantes y vuelos en jet privado. La influencer, ahora empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo no se anda con tonterías a la hora de mostrar su estilo de vida de alto voltaje (económico, claro está).

La noticia de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina ocupa centenares de titulares en España y en todo el mundo. Y, sobre todo, una duda asalta a los millones de seguidoras de ella: ¿cuánto cuesta el anillo de compromiso Georgina Rodríguez? Pues bien, es una cantidad con muchos, muchos ceros.

Sin embargo, venimos a contarte una verdad que podría cambiar tu visión del glamour para siempre. ¿Ya has visto esa joya que Georgina luce en su manicura francesa para uñas largas? Sí, ese que, como mínimo, podría costar 6 millones de euros. Pues resulta que tú también puedes tenerlo y por tan solo 1,50 euros. Claro está, no ese en concreto, pero sí una versión que hemos encontrado y que no te dará ninguna pena si algún día se te pierde o se estropea. Porque, tenemos que reconocerlo, el disgusto que nos daría perder un anillo de semejante valor como el de Gio.

¿Cuánto cuesta el anillo de Georgina?

El precio exacto del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le ha regalado a Georgina Rodríguez para pedirle matrimonio no ha sido revelado oficialmente. Sin embargo, múltiples expertos en joyería y medios especializados han estimado su valor basándose en su característico diseño y tamaño excepcional.

Tobias Kormind (77 Diamonds, Londres) calcula que el diamante central redondo es de unos 35 quilates, con diamantes laterales, alcanzando un total aproximado de 37 quilates, y valora la pieza en hasta 5 millones de dólares. Sin embargo, hay expertos que aseguran que este valor podría aumentar hasta los 12 millones dependiendo de la pureza de dichos quilates.

Dónde comprar el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez

Imaginamos que Cristiano Ronaldo habrá recurrido a los mejores joyeros para hacer, de manera exclusiva, el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez.

Sin embargo, y como era de esperar, ya son muchas las firmas y marketplaces que han sacado a la venta réplicas mucho más asequibles que el anillo de Gio. Y tan asequibles. Y es que puedes conseguirlo, incluso, por 1,50 euros.

Existen otras versiones, como una que encontrarás en Etsy, una propuesta cuyo precio es de 7 mil euros, pero que puedes comprar rebajado a poco más de la mitad, por lo que su precio actual es de 3.685 euros.

Como ves, versiones del anillo de Georgina hay muchas. ¿Con cuál te quedas?