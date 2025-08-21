La sustituta de Sonsoles Ónega también triunfa en el amor: "Creía que era un bulo"

Pepa Romero está viviendo el momento más pleno de su vida a todos los niveles. Convertida en la sustituta de Sonsoles Ónega durante sus vacaciones estivales al frente de 'YAS Verano', la presentadora ha confesado que la suerte también le sonríe a nivel personal y a sus 41 años confiesa que está enamorada por primera vez y puede decir bien alto que tiene "el corazón más contento que nunca".

"He conocido a un hombre que me tiene fascinada. Ahora creo que de verdad estoy enamorada por primera vez en mi vida, y es increíble. Es cierto todo eso que se dice de las mariposas en el estómago. Creía que era un bulo, pero no, me pasa. Y puedo desmentir también esa idea de que ya no te enamoras como cuando tienes quince años. Es el momento más feliz de mi vida" ha confesado en una entrevista al diario 'ABC'.

Una relación que quiere mantener en la más estricta intimidad, por lo que no ha revelado ningún detalle sobre su pareja -nombre, edad o profesión- ni tampoco cuánto tiempo llevan juntos, aunque su historia de amor parece plenamente consolidada y Pepa reconoce que la visión que tenía hasta ahora del amor ha cambiado radicalmente tras conocer a su novio.

Tertuliana

En cuanto a su faceta profesional, la gallega -convertida en una de las tertulianas más populares de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 tras su paso por diferentes cadenas de tv como Intereconomía, Telemadrid, TVE o La Sexta- apunta que la clave de su éxito es "la naturalidad" y su "capacidad de empatizar con los demás". "La cámara no miente y tu verdad es lo que llega a la gente.

Soy alegre, curiosa, divertida, pero soy una persona que escucha atentamente a los demás, me encanta que me cuenten sus historias, me quedo fascinada con ellas. Disfruto escuchando. Me gusta dar voz a las injusticias y ayudar a dar solución. Cada persona te da una lección de vida, de superación, y aprendes a relativizar" expresa.