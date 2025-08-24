Rebeca Toribio preocupa a sus seguidoras tras la ruptura con Miguel Ángel Silvestre

Hace ya dos meses, informábamos que la relación entre Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio habría llegado a su fin, gracias a diferentes informaciones que habían salido por parte de los medios y, más importante, del grupo de amigas de la empresaria e influencer.

La ruptura confirmada

El tema es que, supuestamente, el motivo de esa ruptura habría sido una infidelidad por parte del actor. El colaborador John Kha, del programa 'En todas las salsas', aseguraba tener dos vídeos que prueban la infidelidad del actor. Es más, el propio John Kha grabó las imágenes en una discoteca de Madrid, donde vio al actor besando a otra mujer.

No se sabe si esa fue la razón definitiva para separar sus caminos, pero el 5 de junio, tras dos años de relación, la propia Rebeca confirmaba la noticia con una 'storie' de Instagram en la que reconocía que ya llevaban "un tiempo" separados pero que ante todo "somos una familia y pido respeto para ambos".

Y claro, nunca es plato de buen gusto dejar una relación si estás enamorada de la otra persona, y menos si encima es porque te ha sido infiel, así que después de romper, Rebeca ha necesitado un tiempo para recuperarse y centrarse en sí misma.

El tema es que para poder sanar, o iniciar el proceso de sanación al menos, la fundadora de 'Superchulo Madrid' ha optado por desaparecer por completo de las redes sociales, generando un halo de preocupación entre sus seguidoras.

"Sanando, llorando, orando..."

Como así ha hecho saber la propia Toribio, quien ha compartido en su Instagram algunos de los comentarios que le han llegado en este mes que ha estado sin publicar, entre los que se puede leer: "Se te echa de menos. Está todo bien?" / "Hola Rebeca, cómo estás? Se te echa de menos por aquí", y comentarios por el estilo. En una demostración también de la preciosa y unida comunidad que tiene.

En la publicación en la que compartía estos comentarios, Rebeca ha querido responder a ellos y hacer saber a todas sus seguidoras lo que está haciendo en este verano y cómo está llevando el proceso de sanación: "Sanando, llorando, orando, riendo a ratitos, trabajando", empieza escribiendo la empresaria.

También ha confesado estar contando "con el amor de mi familia y mis amigos", y aunque ha reconocido estar pasando un verano "sin planes divertidos", sí está cumpliendo con lo mejor que se puede hacer para superar una ruptura: "haciendo mucho deporte, comiendo sano, durmiendo 8H, sin fiestas, sin distracciones [...] en terapia, con medicación, tomando el sol, sin redes sociales, cumpliendo años".

Vamos, que Rebeca Toribio está sabiendo aprovechar al máximo este momento complicado que le ha puesto la vida enfrente para sacar la mejor versión de sí misma y volver más fuerte que nunca. Porque sí, como ella misma ha confirmado: "VUELVO PRONTO".