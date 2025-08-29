Ya se sabría quién tomó la decisión final y el motivo de la separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales

Se han convertido, indudablemente, en el centro de atención. La separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales pillaba a todas por sorpresa, aunque parece que llevaban meses separados, por lo que son muchas las preguntas que nos hacemos respecto a qué ha pasado ahora para que tomen esta decisión definitiva.

La razón del divorcio

Algunas creían que se debía todo a una estrategia para volver a platós y sacar rédito económico de ello, pero esta vez parece que es más real que nunca. Otras consideran que ha sido el drama familiar, o las presuntas infidelidades... pero lo cierto es que podría deberse a una cuestión bien diferente.

O eso es lo que expone Alexia Rivas en 'Vamos a ver', exponiendo que el verdadero motivo de la separación es que Irene "se sentía completamente sola". La periodista ha asegurado que la modelo e influencer hacía una vida "completamente independiente", y no por deseo propio, sino porque Kiko "no le acompañaba a ningún plan y ella no podía más".

Por tanto, esto nos invita a pensar que habría sido Irene la que ha tomado la decisión de dejarlo... una versión que confirma Leticia Requejo. La información nunca descansa y las noticias no paran, y Leticia hacía un 'break' en sus vacaciones para entrar en directo en videollamada con sus compañeros de 'TardeAR'.

Dos versiones distintas de la misma historia

La colaboradora ha confirmado, tras recibir supuestamente de buena fuente, que Rosales sería quien ha tomado "la decisión final y real de terminar" su relación. Requejo expresa que Irene fue "quien más peleó por salvar la relación", pero que por eso mismo "ha llegado a un punto en el que no podía más".

Algo muy diferente a lo que expresa Kike Quintana, a quien le habría llegado información por parte del entorno del hijo de Isabel Pantoja diciendo que Kiko ahora se encuentra "liberado" y que sería Irene quien lo estaría pasando realmente mal, ya que esta separación supondría "un fracaso después de haberlo intentado todo".

Con todo esto encima de la mesa, todavía se mantienen dos versiones diferentes respecto a quién ha tomado la decisión final de romper su matrimonio. Mientras algunos apuntan que ha sido Kiko, otros creen que ha sido Irene, aunque lo cierto es que si ambos lo tenían en la mente y ninguno estaba a gusto en el matrimonio... qué más da quien haya tomado la decisión si era lo que los dos querían.