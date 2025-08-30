Anabel Pantoja reacciona (a su manera) a la inesperada separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales nos ha pillado a todos por sorpresa. El matrimonio, que llevaba más de una década de relación y que tiene dos hijas en común, era el protagonista del número de esta semana de la revista 'Semana' por su divorcio. Una noticia que no tardaba en confirmar el propio protagonista a través de sus redes sociales, en las que publicaba un minicomunicado explicando (muy por encima) los motivos que les han llevado a tomar esta drástica pero consensuada decisión.

Junto a una fotografía en la playa mirando al horizonte, toda una metáfora, el hijo de Isabel Pantoja escribía un texto resumiendo lo ocurrido y los siguientes pasos a seguir: "Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada", sentenciaba despejando todas las dudas sobre los rumores de un posible montaje para ganar dinero ahora que se terminan las vacaciones y habrían tenido tanto gasto.

"Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos. No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario", añadía, confirmando así que es lo mejor para los dos (al menos en este momento).

También, no dudaba en recalcar el respeto mutuo que ha habido a la hora de llegar hasta este punto de ruptura: "Lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas", teniendo claro que a pesar de ya no ser pareja, seguirán luchando en común por sus dos hijas, de 9 y 7 años.

La reacción de Anabel

De esta manera, se rompe definitivamente una de las parejas famosas más consolidadas hasta el momento. Por lo que, tras el anuncio, han sido muchos los que han querido mostrar su cariño al DJ en uno de los momentos más difíciles de su vida. Es el caso de Anabel Pantoja, quien ha reaccionado a la noticia, eso sí, a su manera y sin meterse mucho en el tema.

Y es que la sobrinísima le ha dado 'me gusta' a la publicación de su primo, un pequeño gesto que podría resultar insignificante pero que podría esconder un mensaje: su apoyo incondicional a Kiko Rivera. Por lo que por el momento, aún no se ha pronunciado (con palabras) sobre cómo se ha tomado esta separación, en uno de los momentos más complicados de la relación familiar del clan Pantoja. Pero la cosa no termina ahí, la influencer ha publicado un 'storie' en el que asegura haber tenido "una de las peores noches que he pasado en este mes". ¿Tendrá algo que ver la separación de su primo en esta tan mala noche para ella?