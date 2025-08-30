Irene Rosales, pillada con otro hombre: "Él es muy guapo"

Kiko Rivera e Irene Rosales se separan. Un bombazo que lanzó la revista Semana y que después confirmarían los susodichos, asegurando que no hay terceras personas de por medio. Sin embargo, han pillado a Irene Rosales con otro hombre: "Él es muy guapo".

Y es que en Tardear aseguraron tener unas imágenes en las que aparece la todavía mujer de Kiko Rivera en compañía de otro hombre. "Él era muy mono y ella iba muy natural. Ella tenía una sonrisita muy cómplice. Y después se fueron los dos juntos en un coche grande, estuvieron 3 o 4 minutos en el coche", aseguraba la persona que grabó las imágenes.

El vídeo también fue mostrado a Raquel Bollo, quien aseguró que “él es muy guapo, e Irene también aparece muy guapa. Su cara me resulta familiar, pero no logro reconocerle”.

"Un amigo"

Más tarde, Raquel Bollo hablaría con la propia Irene Rosales quien le aseguró que "era un amigo, es lo que va a hacer de aquí en adelante. Ella va a seguir hablando con amigos, tiene un grupo muy grande. Necesita despejarse, salir de la rutina y respirar, nada más".