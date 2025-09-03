La boda fantasma de Kiko Rivera e Irene Rosales: ¿casados de verdad o fue todo una 'pantomima'?

Drama, confusión y mucho salseo. La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales está levantando más polvareda que una actuación de Paquirrín a las seis de la mañana en una discoteca de Marbella. Y no solo por las supuestas infidelidades del DJ o su mudanza exprés, sino porque ha vuelto a salir a la luz el mayor enigma de esta pareja: ¿están casados legalmente o nunca firmaron los papeles?

"Ha llegado el momento de seguir caminos separados"

La noticia saltó hace unos días, cuando Irene decidió decir basta. La que fuera nuera de Isabel Pantoja colgó en redes un comunicado de manual de "separación civilizada", dejando claro que el amor se había terminado, pero que el vínculo familiar seguía intacto.

"Buenos días familia, como ya sabéis, ha llegado el momento de que Kiko y yo tomemos caminos por separado. Ha sido una decisión dura, nada fácil, pero ambos necesitamos seguir nuestras vidas por caminos separados. Hay mucho cariño, hay unión, y sobre todo mucho amor por la familia que hemos formado”. Y ojo, porque remató con: "Eso seguirá siendo así, porque aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar siempre estará. Tenemos dos niñas preciosas que se merecen recibir todo el amor, cariño y cuidado de sus padres, y así será siempre”. Vamos, que muy en la línea de "seguimos queriéndonos mucho pero cada uno a su bola".

La boda que nunca fue (o sí, o quién sabe)

Con tanto revuelo por la ruptura, las hemerotecas han desempolvado un capítulo que ya en su momento dejó a media España con cara de confusión: su boda podría haber sido una pantomima. Corría noviembre de 2021 cuando en 'Viva la vida' soltaron el bombazo: la ceremonia de Kiko e Irene no habría tenido validez legal porque… faltaban los papeles del registro civil. O sea, que aquello fue más performance que enlace real.

El propio DJ reconoció en su día que había habido "problemillas administrativos" y que él mismo engañó un poquito a Irene, haciéndole creer que estaban casados. Lo que viene siendo un "sí, quiero" con trampa.

Papeles, embarazo y reality

Según relató Irene, después vinieron el embarazo, la maternidad y su paso por 'GH DÚO', y los dichosos papeles seguían en un cajón. Pero finalmente, aseguró en Telecinco que la pareja sí llegó a firmar en el registro civil. "Fuimos a firmar con dos testigos y fin. No sé ni qué día fuimos a firmar en el registro, para mí el día de mi boda fue el siete de octubre de 2016". Y añadió un detalle tierno: "Nos hubiera gustado casarnos por la iglesia, pero para mí, desde que mi madre falleció, una celebración así no tiene sentido".

¿Casados o no casados?

Y aquí está el gran misterio. ¿Firmaron realmente o lo dijo Irene para callar rumores? Porque si Kiko e Irene nunca entregaron los papeles, la cosa se complica. No hablamos solo de cotilleo, sino de posibles problemas legales con bienes en común y, sobre todo, con la situación de sus dos hijas.

De momento, ninguno de los dos ha querido aclarar públicamente si su matrimonio está reconocido por la ley o si fue simplemente un fiestón con vestido blanco, tarta y mucho confeti. Lo que está claro es que la separación llega con un enigma digno de serie turca: ¿estuvieron 13 años juntos en matrimonio o solo en "parejismo"?