Autobiografía
Isabel Preysler publicará sus memorias, 'Mi verdadera historia', el 22 de octubre
Con la publicación del libro, la "reina de corazones" quiere "romper de una vez por todas con los falsos mitos que desde hace años circulan sobre ella", según ha avanzado la editorial Espasa
EFE
Isabel Preysler publicará sus memorias el próximo 22 de octubre con el título 'Mi verdadera historia', ha anunciado este jueves la editorial Espasa.
Su propósito es "romper de una vez por todas con los falsos mitos que desde hace años circulan sobre ella", según indica la editorial en un comunicado.
"Isabel nos descubre no solo su mundo, también una época sorprendente de España de la que fue protagonista muchas veces de forma involuntaria", agrega, en un libro que recorrerá los diferentes capítulos de su pasado, "desde su infancia en Filipinas hasta los grandes amores que marcaron su destino".
La conocida como "reina de corazones" ha sido famosa por sus relaciones de pareja, desde el cantante Julio Iglesias al más reciente, el escritor y Nobel Mario Vargas Llosa, pasando por el marqués de Griñón Carlos Falcó y el exministro de Hacienda Miguel Boyer.
"Valiente, autocrítica, tolerante, divertida y, sobre todo, defensora a ultranza de la libertad individual, expone su manera de ser y de vivir, y relata los momentos decisivos de su vida que la han convertido en la mujer que es hoy", indica Espa
sa.
- Adiós a los helicópteros de la DGT: este es el motivo por el que ya no te vigilan (ni multan) desde el cielo
- Ryanair reduce las plazas en Zaragoza y eliminará tres de sus principales rutas
- Localizan el cadáver de una anciana en avanzado estado de descomposición en un piso de Zaragoza
- El exfutbolista Meho Kodro presenta a su hijo, nuevo jugador del Real Zaragoza: 'Kenan es un currante
- Este es el sorprendente animal que han detectado por primera vez en Aragón
- ¿Qué días se iluminará el puente del Tercer Milenio de Zaragoza?
- ¿Dónde tienen su patrimonio las grandes fortunas de Aragón?
- ¿Por qué Aragón ha perdido 6.100 contribuyentes ‘ricos’ si la economía va tan bien?