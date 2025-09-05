Sara Carbonero estalla tras las críticas a Kate Middleton por su nuevo look: "No se puede tener menos humanidad"

El Príncipe Guillermo y Kate Middleton han retomado su agenda oficial tras dos meses alejados del foco mediático disfrutando del verano junto a sus tres hijos. Una esperadísima reaparición que ha tenido lugar este jueves en el Museo de Historia Natural de Londres, y en el que la Princesa de Gales ha sorprendido por su nuevo look, luciendo un voluminoso y larguísimo pelo rubio con ondas en lugar de la clásica media melena castaña que ha lucido en los últimos años.

Un llamativo cambio físico que ha desatado numerosos comentarios hirientes hacia la nuera del Rey Carlos III, llegando a especularse con si -tras anunciar en marzo de 2023 que padece un cáncer- no se trataría de su propio cabello sino de una peluca, criticando que su nuevo aspecto le quedaría mal y le pondría años encima.

Kate Middleton en su reaparición pública / EUROPA PRESS

Ataques a los que Sara Carbonero ha reaccionado indignada, compartiendo una significativa reflexión a través de sus stories de Instagram en defensa de la Princesa de Gales. "Alucinando, removida y triste con los comentarios sobre el nuevo look de Kate Middleton" ha comenzado su carta abierta a sus más de 3,5 millones de seguidores.

"Poca empatía, bondad"

"En qué momento alguien tiene tan poca empatía, bondad y compasión de, sabiendo el proceso de salud que ha atravesado o está atravesando esta mujer, se dedica a hacer juicios de valor dañinos y frívolos" se ha preguntado incrédula, sin entender cómo incluso se ha abierto un debate "sobre si lleva una peluca o no, si le queda fatal el color, si parece que tiene 20 años más, si está demacrada, delgada, con mal aspecto".

Crítícas que le ha hecho estallar: "Por favor, no se puede tener menos humanidad. No creo que a ella le llegue esta ola de odio, afortunadamente, pero una vez más dejamos constancia de la sociedad que somos. Aquella que se lleva las manos a la cabeza con los temas de salud mental, a la que se le llena la boca hablando de sororidad, pero que no le tiembla el pulso para verter su odio hacia una persona que convive con una realidad durísima y simplemente está tratando de salir adelante" ha expresado rotunda.

Captura de la story publicada por Sara Carbonero / EUROPA PRESS

Un mensaje que ha terminado aplaudiendo la "sonrisa" de Kate, "que la hace preciosa", "sus ganas y su coraje para aparecer en público". "Yo me bajo de este carro. Hagámosnolo mirar" ha sentenciado, invitando a todo el mundo a reflexionar sobre este tema.