Así fue la visita exprés de Anita Matamoros a Zaragoza para ver el concierto de su novio en el Vive Latino: "Me emocioné"

El Vive Latino ha sido el plan de ocio elegido por miles de zaragozanos para disfrutar del primer fin de semana de septiembre. El cartel del festival también ha atraído a gente de fuera de Zaragoza con personas llegadas desde Latinoamérica y también de otras partes de España. Una de las caras más conocidas que no ha querido perder la oportunidad de disfrutar de esta importante cita musical ha sido Anita Matamoros.

La hija de Kiko Matamoros y Makoke decidió subirse a un tren de alta velocidad el pasado viernes para dar una sorpresa a su novio Johnny Garso, que formaba parte del cartel del Vive Latino. La influencer ha decidido compartir en su perfil de Instagram cómo le dio una sorpresa a su pareja, que era uno de los encargados de abrir el festival celebrado el pasado viernes y sábado en el recinto de la Expo.

"Me desperté con muchas ganas de darle una sorpresa a Johnny. Y es que mi novio tocaba en Zaragoza y yo en principio no iba a ir. Estaba súper nervioso y la hora y media en el tren se me hizo eterna. A mí no me gustan las sorpresas, pero sí que me gusta darlas", explica en un vídeo que no ha tardado en hacerse viral en las últimas horas.

Anita Matamoros quería que su novio le viese directamente en el escenario y se quedase completamente sorprendido en plena actuación, pero finalmente cambió de ideas. "Cuando llegué estaba justo bajando al camerino así que pensé que ese era el momento y se quedó con una cara de asombro. Fue mucho mejor porque así nos pudimos dar unos cuantos besitos antes del concierto, el cual fue increíble y se me hizo corto", analiza la creadora de contenido que se emocionó en la última canción.

Por cuestiones de agenda laboral, la hija de Makoke y Kiko Matamoros no se pudo quedar hasta el final de la jornada del Vive Latino y regresó a última hora del día a Madrid. Durante el trayecto se comió una hamburguesa del festival que no le gustó en absoluto: "Está muy mala", confirmó sobre una elaboración gastronómica cocinada en uno de los puestos del Vive Latino. Durante su fin de semana, la joven también tuvo tiempo para lavar el coche, hacer ejercicio y ver el eclipse lunar.

Cabe recordar que Anita Matamoros y Johnny Garso ya hicieron este pasado verano un tour por el Pirineo junto a sus dos perros. La pareja disfrutó de Ordesa, Aínsa y otros parajes del norte de Huesca mientras dormían en una camper.

"No hace falta tener motivos"

"Un finde súper nice, no tiene que ver mucho con este carrusel pero últimamente y por cosas de la vida estoy priorizando mucho el tiempo con mi gente, sobre todo con mi familia, ahora mismo el trabajo y la rutina me lo permiten y me he dado cuenta de cuánto más amor repartes, más feliz eres", ha escrito en su cuenta de Instagram.

Además, la creadora de contenido intentará, como muchas personas, cambiar su rutina en septiembre. "A parte también me ha servido para que darme cuenta de que no hace falta tener motivos para hacer sorpresas o planes chulos, basta con iniciativa, la pena es que cuando nos metemos en la rueda automática de la vida, normalmente perdemos esa iniciativa. Ese va a ser mi principal propósito este año que empieza con septiembre".