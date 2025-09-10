Detenido uno de los actores de 'Breaking Bad' por un inverosímil motivo
Interpretó a un villano tanto en la serie principal como en la precuela 'Better call Saul'
'Breaking Bad' es para muchos la mejor serie de la historia y, si no, en todos los rankings está en los puestos más altos. Además, muchas personas siguen viéndola pese a que terminó hace 12 años.
Llegó a tener tanto éxito que incluso se emitió una precuela, 'Better call Saul', basada en el personaje de Saul Goodman. Ambas series compartieron a varios de sus actores y personajes y uno de ellos ha sido noticia en Estados Unidos.
Raymond Cruz, que hizo de Tuco Salamanca, villano en ambas series, fue detenido por un motivo muy inverosímil, de pura película y de puro Estados Unidos.
El gran 'delito' que cometió Cruz fue rociar con una manguera de agua a una vecina, lo que se consideró como agresión a una mujer.
Según informan algunos medios americanos como People y Entertainment Weekly, Raymond estaba tranquilamente lavando su coche cuando le pidió a un grupo de mujeres que movieran el suyo, una minivan, aparcada demasiado cerca. Como no le hicieron ni caso, decidió seguir con su lo suyo y, en ese momento y como era de esperar, presuntamente mojó con el agua a una de ellas. El gesto terminó con una llamada a la policía y con el actor arrestado alrededor de la 1.30 de la tarde.
Salió de comisaría sin fianza y tiene el juicio el próximo 1 de octubre. Según David Cuéllar, oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles, "básicamente hubo una disputa con la víctima, que es cuando Cruz supuestamente roció con agua a la víctima".
