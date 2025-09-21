Máxima preocupación por el estado de salud de Bella Hadid: ingresada en el hospital por su enfermedad

Bella Hadid se encuentra ingresada en un hospital y las imágenes que se han difundido de su estancia allí han preocupado, y mucho, a sus seguidores. La modelo, que padece la enfermedad de Lyme desde hace años, ha hablado en varias ocasiones de los duros tratamientos, las secuelas físicas y el impacto emocional que ha supuesto esta dolencia crónica en su vida.

Hace unos días, la propia modelo compartía a través de stories de Instagram una serie de fotografías en las que se veía cómo estaba en una habitación de hospital con la vía puesta y la bata típica de estos centros. En dichas imágenes, se podía ver el cansancio en su rostro, aunque parecía que su estado estaba controlado. Sin embargo, ha sido una publicación compartida por su madre, Yolanda Hadid, la que ha alertado a todos los seguidores y medios de comunicación.

Lo cierto es que no hemos creído conveniente compartir dichas fotos debido al estado en el que se ve a Bella Hadid en el hospital. Llorando, envuelta en toallas y visiblemente afectada, la modelo parece enfrentarse a uno de los momentos más delicados en cuanto a su salud. "A mi hermosa Bellita: Eres incansable y valiente. Ningún niño debería sufrir en su cuerpo con una enfermedad crónica incurable. Admiro tu coraje y tu voluntad de seguir luchando por tu salud a pesar de los protocolos fallidos y los incontables obstáculos que has enfrentado. No hay palabras para describir la oscuridad, el dolor y el infierno desconocido que has vivido desde tu diagnóstico en 2013. En verdad, no has vivido, has aprendido a existir dentro de la cárcel de tu propio cerebro paralizado", ha escrito Yolanda Hadid en su publicación.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

El doctor Carlos Leal, quien cuenta con más de 43 mil seguidores en TikTok, explica de manera sencilla y muy visual algunas de las cosas que debemos saber para entender mejor qué es la enfermedad de Lyme.

Para empezar, la enfermedad es provocada por la bacteria 'borrelia burgdorferi', que se transmite principalmente por mordeduras de garrapatas. Por tanto, aunque se puede contraer en cualquier parte, se transmite normalmente en zonas montañosas y boscosas de Norteamérica. Este doctor explica que la primera reacción que veremos en nuestro cuerpo es un eritema con forma de diana en la zona de la mordedura de la garrapata, aunque las zonas del cuerpo más afectadas por la enfermedad son el corazón, el sistema nervioso y el esqueleto, por lo que se siente una enorme fatiga tanto mental como física.

Esta enfermedad es también la que padece el cantante Justin Timberlake, quien compartió su diagnóstico hacer apenas unos meses.

¿Qué pasa si tienes la enfermedad de Lyme?

Las consecuencias de la enfermedad de Lyme, si no se trata a tiempo, incluyen artritis, particularmente en las rodillas; problemas neurológicos como parálisis facial, dolores de cabeza severos y problemas de memoria; y afectación cardíaca, que puede causar latidos irregulares o mareos. La infección puede cronificarse, y los síntomas pueden persistir durante semanas, meses o incluso años.

Cabe destacar que algunas personas pueden seguir experimentando síntomas como fatiga, dolor y problemas cognitivos después del tratamiento