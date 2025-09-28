Mariló Montero, 60 años: "Cada día me levanto a las 4 de la mañana para dedicar tres cuartos de hora a la elíptica"

Nunca es tarde para empezar a hacer deporte y a cuidarse. Da igual que tengas 30, 40, 50 o más de 60 años, implantar una rutina de entrenamiento semanal es fundamental para la salud y un gran aliado para la longevidad. A partir de los 50, no deberían faltar en tu rutina diaria ejercicios de fuerza fáciles y sencillos para tener una buena salud muscular, ósea y articular, pero combinados con ejercicios de movilidad articular.

Y si no que se lo digan a Mariló Montero. La periodista navarra, que apuesta por hábitos saludables y una vida muy sana, es un claro ejemplo de que hacer deporte a cualquier edad es clave para sentirse bien tanto por dentro como por fuera, acompañado de una alimentación muy cuidada y sana. La combinación de todo son su fórmula infalible para mantenerse en forma y así de espectacular.

El entrenamiento de Mariló Montero sin acudir al gimnasio

La periodista, que actualmente es una de las concursantes de la 10ª edición de MasterChef Celebrity, no va al gimnasio, pero sí hace deporte en casa, una elección más cómoda y sin desplazamientos. Ella es constante y disciplinada, dos valores imprescindibles para mantenerse en forma. Mariló ha comentado que dentro de su rutina diaria no falta la elíptica como su máquina indispensable y de referencia: "cada día me levanto a las cuatro de la mañana para dedicar tres cuartos de hora a la elíptica", señaló en una entrevista para 'Diez Minutos'.

Además, completa con ejercicios aeróbicos que le permiten mantenerse con energía y vitalidad. Y todo lo acompaña de una dieta equilibrada y sana, en la que no faltan algunos caprichosos. Esos días, con algún exceso, ella misma ha confesado que se "machaca más".

Beneficios de la elíptica

La elíptica está considerada por muchas especialistas como el mejor aparato de gimnasio: ejercicio fácil, aportaciones muy llamativos y un gran poder antiedad, perfecta para usarla a partir de los 50 años. Sus mejores beneficios son:

Ejercicio de bajo impacto

Mejora cardiovascular.

Alta quema de calorías

Fortalecimiento muscular global

Mejora de la resistencia y el rendimiento

Entrenamiento básico continuo

Intervalos de alta intensidad (HIIT)

Entrenamiento de resistencia

Junto a la elíptica, es recomendable trabajar la fuerza conforme se van cumpliendo años, fundamental para envejecer bien. Se puede y se debe hacer fuerza para mantener la masa muscular, la densidad ósea, la independencia y la calidad de vida, previniendo la pérdida de masa muscular y la osteoporosis, y para tener una vida saludable. Por eso, si ya has cumplido los 50 no deberían faltar en tu rutina diaria ejercicios de fuerza fáciles y sencillos, incluso para hacer desde casa.