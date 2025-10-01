Fernando Tejero se acuerda de su 'relación' con Pablo Castellano y el desafortunado comentario de María Pombo: "Es para hacérselo mirar"

A veces la vida tiene esas cosas como que no acaban de cuadrar, o no tienen demasiada conexión, pero aun así suceden. Y la amistad entre Fernando Tejero y Pablo Castellano es una de ellas. Que no dudamos que tendrán infinidad de cosas en común, que se entenderán como buenos amigos y todo eso, pero es como que cuesta entender o imaginar dónde nace esa relación.

Rumores y especulaciones... hasta de María

Lo cierto es que actor e influencer son amigos desde hace más de 10 años, y aunque al principio se tomaban a cachondeo los rumores de una posible relación sentimental entre ellos, también les ha causado algún que otro problema y malestar.

No entre ellos, sino por lo que se estaba formando a su alrededor y que poco tenía que ver con la realidad. De hecho, en una entrevista de hace años, Fernando aclara que entre ellos no hay más que "una maravillosa amistad" pero que le parecía "terrible" que una persona casada y con un hijo (en ese momento Pablo y María solo eran papás de Martín) fuera protagonista de ese tipo de titulares y polémica.

Hasta la propia María Pombo, en una entrevista con Bertín Osborne, desveló que incluso ella al principio pensaba que Pablo era gay: "Yo fui a su perfil y dije 'pues es muy guapo, puede ser gay perfectamente'... Está fuerte, es guapo... Pues dije 'pues es gay seguro', encima me está preguntando por cosas monísimas", aseguraba la influencer.

"Es una cosa, por desgracia, educacional"

De hecho, sobre ese mismo comentario ha hablado Fernando Tejero en su aparición en la temporada 7 de 'Poco se habla' (sí, el pódcast de Xuso Jones y Ana Brito que iba a desaparecer pero al final no), del que ha sido tajante como indulgente a partes iguales.

Porque él recuerda esa época en la que los rumores de relación con Pablo eran cada vez más fuertes: "Estando embaraza María, dijeron 'Finaliza la extraña relación entre Fernando Tejero y Pablo Castellano', dando a entender que él y yo habíamos estado liados", empieza explicando el actor.

Es en ese momento cuando se acuerda también del desafortunado comentario de María, y da su opinión de manera tajante pero también entendiendo que han pasado años desde esa polémica: "Ella dijo 'yo pensaba que Pablo era gay porque era amigo de Fernando Tejero', y la verdad que... yo a Pablo le quiero mucho, pero es para hacérselo mirar", puntualiza el actor.

Eso sí, tiene claro que no es culpa de Pombo la situación, sino algo generacional: "No admiten que un gay pueda tener amigos heterosexuales, o al contrario. Es una cosa, por desgracia, educacional", añade Tejero, quien eso sí, quizá para evitarse una nueva movida, le resta importancia a la situación diciendo "quien tiene boca se equivoca y está perdonada", ha concluido.