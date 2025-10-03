Bertín Osborne, tras revelar que se ha hecho la vasectomía: "No tengo secretos ni muertos en el armario"

Cada vez más cómodo ante las cámaras tras haber presentado en portada de la revista '¡Hola!' al hijo que tiene en común con Gabriela Guillén, David, para normalizar públicamente su relación, Bertín Osborne se ha convertido en uno de los protagonistas de la gran noche del sector vacuno Vedellatast que se ha celebrado en Barcelona este jueves con motivo de la elección de Cataluña como Región Mundial de la Gastronomía 2025.

En una exclusiva gala a la que también asistieron otros rostros conocidos como Elena Tablada, María José Suárez, Cristina Tárrega, Mónica Pont, o Alejandra Prat y Juan Manuel Alcaraz, el presentador no quiso pronunciarse sobre la breve historia de amor que protagonizó en los años 90 con Mar Flores y la decisión de la modelo de no nombrarle siquiera en sus memorias, pero sí ha revelado por qué contó en su visita al programa de Joaquín Sánchez y Susana Saborido, 'Emparejados', que se ha hecho vasectomía, cortándose así la coleta a sus 70 años para no volver a ser padre.

"Me tienes ahí en un programa de televisión, te sientas, estás ahí dos horas y para no aburrirte largas, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, tampoco te suelto tantas cosas porque tampoco tengo mucho que soltar. Yo es que soy muy normal, ¿no? No tengo muchos secretos, ni muertos en el armario, ni nada por el estilo", ha apuntado entre risas, dejando claro que todos conocemos su vida después de más de 40 años en el mundo del espectáculo.

Hablando de su faceta de cantante, Bertín anunció hace unos meses que 2026 sería el año de su adiós a los escenarios con una gira de su despedida, aunque como asegura va a seguir al pie del cañón con su trabajo en televisión, donde tiene nuevos proyectos que se suman a su programa en Canal Sur: "Ahora precisamente me han propuesto dos o tres opciones para hacer dos o tres programas, y ya tenemos dos o tres cosas muy chulas". "Ya era el doble, pero lunes, martes y miércoles grabo y jueves, viernes y sábado canto. Y el domingo me desmayo y vuelvo a empezar el lunes" ha bromeado, admitiendo que intentará compaginarlo todo.

Una simpatía y unas risas que se han esfumado cuando un reportero le ha mencionado su portada junto al niño que tiene con Gabriela y ha querido saber si se le da mejor cocinar o cambiar pañales. Un momento en el que el artista, cortante, ha expresado: "Pensé que me preguntabas si había ido a la flotilla, yo. Ya no hablamos más", ha zanjado.