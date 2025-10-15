El antes y después de Raquel Mosquera: de tener más de un millón a una deuda de 500.000 euros y su marido en la cárcel

Nuevo frente abierto para Raquel Mosquera. Una semana después de salir a la luz que su marido, Isi, se encuentra en prisión preventiva en una cárcel de Francia desde hace aproximadamente cuatro meses tras ser detenido en Las Antillas francesas por un tema muy delicado, 'Fiesta' ha desvelado la complicada situación que está viviendo la viuda de Pedro Carrasco.

Según el programa que presenta Emma García en Mediaset, la peluquera está en quiebra, debería una cantidad superior a los 500.000 euros con distintos proveedores, y su negocio de belleza a las afueras de Madrid tendría tantas pérdidas que todo apunta a que pronto se declarará en concurso de acreedores.

Mientras tanto, y a pesar de su bancarrota, Raquel continúa firme en su apoyo incondicional a su marido y habría viajado hasta en dos ocasiones a Francia para visitar a Isi en el centro penitenciario de Fresnes, donde estaría a la espera de juicio.

Reacción ante las cámaras

Tal y como ha asegurado el periodista Kike Calleja, la exconcursante de 'Supervivientes' no sabía lo que hacía su marido y su detención le habría pillado por sorpresa, ya que él tan solo le habría dicho que iba a viajar por negocios a Las Antillas.

Una información a la que Raquel ha reaccionado ante las cámaras de Europa Press con indiferencia, guardando un silencio sepulcral y limitándose a guiñar un ojo y sonreír al reportero cuando le ha preguntado por la complicada situación en la que está Isi, y si es cierto que estaría en bancarrota y podría perder su negocio de peluquería.

Sí tomó la palabra hace unos días, cuando compartió un comunicado en Instagram tras hacerse público que su marido se encontraría privado de libertad en Francia, advirtiendo a "todas aquellas personas que quieran aprovecharse de esta situación" y se estén "inventando cosas sin contrastarlas", que se "atengan a las consecuencias".

"En estos momentos prefiero guardar silencio y no hacer ningún tipo de comentario. Eso no quiere decir que no tenga a mi abogado penalista pendiente de todo. Cuando yo crea que es el momento de hablar y me sienta con ganas, lo haré. Explicaré lo que yo crea que tenga que aclarar" sentenciaba, confesando que a pesar del complicado trance que está viviendo "me mantengo fuerte, especialmente por mis hijos, mi familia y aquellas personas que me rodean día a día".

La situación de la peluquera

'Fiesta' ha localizado el centro penitenciario francés en el que se encuentra el cónyuge de la peluquera y ha conocido nuevos detalles al respecto. Una reportera del equipo del programa se ha trasladado hasta la prisión en la que se encuentra Isi y nos ha contado nuevos datos sobre su detención: "La detención no tuvo lugar en Francia, fue en Las Antillas Francesas, desde donde fue trasladado hasta esta prisión de París. Se encontraba solo en el momento de la detención." Asimismo, la periodista confirmaba que "Raquel Mosquera ha viajado en dos ocasiones hasta allí."

Una situación que supone un duro revés para Raquel Mosquera, que trata de seguir con su día a día con su negocio y sus redes sociales, donde cuenta con 1,1, millones de seguidores solo en Instagram.