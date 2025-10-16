La romántica y emotiva dedicatoria de Juan del Val a Nuria Roca tras ganar el Premio Planeta

Aunque su nombre no sonaba en las quinielas al presentarse bajo el pseudónimo Elvira Sastre, Juan del Val se ha convertido en el flamante ganador del Premio Planeta 2025, que se ha entregado este miércoles en una gala celebrada en el Museu Nacional D'art de Catalunya.

El popular periodista se ha hecho con el galardón mejor dotado económicamente de la literatura española -un millón de euros- en su 74º edición gracias a su novela 'Vera, una historia de amor', que narra la historia de una mujer de 45 años de la alta sociedad sevillana llamada Vera que lleva años casada con un marqués y que conoce a un chico más joven que ella, con orígenes completamente a los suyos, del que se enamora perdidamente y por el que decide romper con su matrimonio y con los convencionalismos sociales.

Emocionadísimo, Juan ha subido al escenario a recoger el galardón y ha pronunciado un discurso muy personal en el que, además de hacer balance de su vida, ha dedicado el prestigioso premio a sus padres, a sus hijos, y a su mujer Nuria Roca, a la que no ha dudado en dar todo el protagonismo del momento con una preciosa declaración de amor al confesar que "sin ti nada tiene sentido".

"Esto es tan asombroso, es una cosa tan fantástica, que parece que solo le puede pasar a los demás. Y mi vida es un poco eso", ha comenzado reconociendo, admitiendo que "está llena de momentos maravillosos que siempre parecían estar destinados a cualquier otro que no fuera yo".

"Verme aquí me parece casi un milagro y creo que tengo que recordar algunos momentos donde mi vida estaba completamente destinada al fracaso. Expulsado del sistema, fueron años en los que todo era polvo, era hormigón, eran obras, era tierra", ha expresado conmovido, revelando que verse ahora aquí "es la mejor manera de comprender lo mejor que tiene la vida y es que nunca se sabe".

Un momento en el que ha hecho una comparación con la novela que le ha hecho ganador del Planeta, explicando que "Vera también va de eso, de lo inesperado, una historia de amor en todas las direcciones. Amor verdadero, amor interesado, que muchas veces es el mismo amor. Es una mujer que emprende un camino y aprende a ser libre cuando pierde el miedo a equivocarse. Y yo creo que en eso también tiene que ver con la vida eterna, el perder el miedo a equivocarnos. Está ambientada en Sevilla, una alta sociedad de Sevilla que a veces oprime, en los barrios de Madrid que conozco bien. Un marqués. Un chico de barrio, una herida que no se puede curar, hay deseo y hay unas inmensas ganas de vivir".

"Pero como digo nunca soy capaz de resumir una novela con precisión, yo prefiero que me lea la gente y cuanta más gente mejor", ha afirmado, reivindicando que "la literatura debería ser siempre un acontecimiento popular". "Se escribe para la gente. No para una supuesta que élite intelectual. Y considerar que el comercial y la calidad son conceptos opuestos. Comercial y la calidad son las bases de este premio. Pues considerar cosas distintas, y siempre distintas, es faltarle el respeto a la gente. Todos deberíamos escribir para la gente", ha añadido, desatando los aplausos de los asistentes.

"Si estoy aquí esta noche, evidentemente es imposible llegar solo. Gracias a todos: A Juan, a Pau y a Olivia, mis hijos, porque sin vosotros no tendría ninguna emoción levantarme cada mañana. A mis padres, esto a lo mejor me cuesta un poco más, tengamos la edad que tengamos, yo creo que somos siempre un niño que queremos que nuestros padres estén orgullosos de nosotros. Yo espero que esta noche estéis un poquito más orgullosos de mí con los años que os he dado yo. Gracias papá por tu sentido del humor y tu ironía, que siempre la tengo dentro, y gracias mamá por enseñarme que pase lo que pase, siempre hay esperanza" ha expresado cada vez más emocionado antes de dedicar especialmente su galardón a la mujer de su vida, Nuria Roca.

"Pero este premio es para una persona que es Nuria, porque sin ti esto sería imposible, porque sin ti nada tiene sentido. Cada vez que te miro, llevo 30 años mirándote, casi 30 años mirándote, descubro la suerte que tengo. Te amo, eres mi vida, te quiero", ha concluido emocionando no solo a su mujer, presente entre el público, sino al resto del auditorio.