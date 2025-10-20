En 'En boca de todos'
Nacho Abad denuncia haber sufrido una agresión y exigirá la pena máxima para los responsables
El presentador narró en su programa cómo fue agredido por la polarización que se vive en la sociedad
Kevin Rodríguez
Nacho Abad denunció esta mañana en su programa haber sufrido una agresión durante el fin de semana. Según cuenta el presentador, una señora le reconoció en la calle y rayó su coche con unas llaves, tal y como se encargó de mostrar Abad gracias a las cámaras de su vehículo.
"Estaba en un determinado lugar, esta mujer me ve y me reconoce. Acto seguido, decide seleccionar la llave con la que quiere rayarme el coche y comienza a hacerlo, por un lado y luego por el otro", exponía el comunicador.
Abad también se quejó de la actitud de la mujer, que además se dedicaba a fotografiar lo que había hecho en su coche: "Hizo fotos a los daños, luego a la matrícula de mi coche y cuando decidió que había terminado el trabajo, se largó tan impunemente".
Tras el incidente, el presentador acudió a la Policía para interponer una demanda y adelantó ante las cámaras de Cuatro que exigirá la máxima pena: "Yo voy a ir al juicio y voy a pedir la máxima pena, me parece muy preocupante.No es una cuestión de daños materiales, sino de respeto y convivencia”, sentenció.
