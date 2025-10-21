Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera: "A mi boda vino una señora de Zaragoza a Sanlúcar de Barrameda solo para vernos"

El comunicador se mostró muy emocionado y sin saber "cómo agradecer tanto amor"

Blanca Llandres y Alberto Herrera, en su boda de este pasado fin de semana.

Blanca Llandres y Alberto Herrera, en su boda de este pasado fin de semana. / Europa Press

Luis Alloza

Este pasado fin de semana se ha casado Alberto Herrera, hijo del popular comunicador Carlos Herrera y Mariló Montero, y ha repasado en los micrófonos de Cope varias vivencias que tuvo durante su día grande, el del 'sí, quiero' con su ya mujer Blanca Llandres.

En 'Herrera en Cope' quiso agradecer a todos los medios de comunicación que estuvieron presentes: "Gracias a todos los medios de prensa y de televisión que se acercaron, que estuvieron allí, que han tratado la noticia, por su cariño, por su respeto, por su trato", dijo.

Pero a Alberto Herrera se le ha quedado marcado un momento en la retina y es el amor que ha recibido por parte no solo de familiares y amigos, sino también de personas para él desconocidas pero que se alegran por el enlace matrimonial.

Y le conmovió especialmente la historia de una mujer, "que vino a vernos desde Zaragoza" y que fue una de las personas que se congregó en la iglesia de Sanlúcar de Barrameda, un gesto que agradeció en antena enormemente: "No sé cómo agradecer tanto amor, se lo digo de corazón", dijo.

Entre Zaragoza y Sanlúcar de Barrameda hay 950 kilómetros y supone recorrerse todo el país de punta a punta, por lo que ese gesto de la señora le causó una gran emoción al hijo de Carlos Herrera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents