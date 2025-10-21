Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera: "A mi boda vino una señora de Zaragoza a Sanlúcar de Barrameda solo para vernos"

Este pasado fin de semana se ha casado Alberto Herrera, hijo del popular comunicador Carlos Herrera y Mariló Montero, y ha repasado en los micrófonos de Cope varias vivencias que tuvo durante su día grande, el del 'sí, quiero' con su ya mujer Blanca Llandres.

En 'Herrera en Cope' quiso agradecer a todos los medios de comunicación que estuvieron presentes: "Gracias a todos los medios de prensa y de televisión que se acercaron, que estuvieron allí, que han tratado la noticia, por su cariño, por su respeto, por su trato", dijo.

Pero a Alberto Herrera se le ha quedado marcado un momento en la retina y es el amor que ha recibido por parte no solo de familiares y amigos, sino también de personas para él desconocidas pero que se alegran por el enlace matrimonial.

Y le conmovió especialmente la historia de una mujer, "que vino a vernos desde Zaragoza" y que fue una de las personas que se congregó en la iglesia de Sanlúcar de Barrameda, un gesto que agradeció en antena enormemente: "No sé cómo agradecer tanto amor, se lo digo de corazón", dijo.

Entre Zaragoza y Sanlúcar de Barrameda hay 950 kilómetros y supone recorrerse todo el país de punta a punta, por lo que ese gesto de la señora le causó una gran emoción al hijo de Carlos Herrera.