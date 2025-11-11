Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano' y 'Física o Química', ha recaído en sus problemas de adicciones: "La poca luz que me queda"

Adrián Rodríguez, conocido actor por haber participado en series tan míticas de nuestra televisión como 'Los Serrano' o 'Física o Química', ha compartido un comunicado urgente en el que anuncia que comenzará -de nuevo- un tratamiento de desintoxicación tras haber recaído en sus peligrosas adicciones.

Su carrera comenzó a los 10 años, cuando ganó el concurso 'Menudas Estrellas' en 1999. Más adelante le vimos interpretar a uno de los amigos de Guille, junto a quienes formaban el conocido 'Santa Justa Clan'. Y poco después, haciendo el papel del novio de Fer (Javier Calvo), en la popular serie 'Física o Química'.

Sin embargo, tras una pequeña aparición en 'El chiringuito de Pepe', el actor se pasó al otro lado de la televisión: al de los realities. Adrián dejó aparcada su carrera actoral para poner rumbo a Honduras y participar en 'Supervivientes'. Aunque todo parecía marchar bien al principio, al actor decidió abandonar el programa y regresar a España (ya se rumoreaba que era por su problema de adicción).

Poco después, dejamos de verle aparecer en series y comenzó su andadura en la llamada plataforma azul (ejem OnlyFans ejem) comenzando a publicar contenido de carácter sexual y erótico. A partir de ese momento, la vida de Adrián cambió por completo, adentrándose en el oscuro y complicado mundo de las drogas. Sin embargo, tras ingresar en un centro de desintoxicación, el actor regresaba a principios de este año a televisión (concretamente al programa 'Fiesta') para contar su experiencia, su grave problema, cómo había logrado superarlo...

Su problema de adicciones y drogas

"Independientemente de lo que ha sido mi carrera, que empecé muy joven, pues todo fue duro. Desde dentro se ve distinto. Mucha fama y dinero de repente. Era muy pequeño. Hice las cosas lo mejor que supe pero uno siente un vacío", contaba él en el programa. "A medida que creces vas cogiendo caminos que no debes. Ha habido y hay una adicción a las drogas. Estoy en ello", añadía después.

En el programa que presenta Emma García, el actor contaba también cómo se adentró él en las drogas y como aunque "al principio lo tomas como un juego, para experimentar", luego acaba transformándose en una necesidad y dependencia para todo: "Tu vida queda en un segundo plano".

Además, explicaba que por mucho que uno parezca estar bien por fuera hay que estarlo por dentro también, "hay que tener paz con uno mismo", añadía, demostrando lo que parecía un cambio de mentalidad y visión de vida digno de admirar.

De hecho, si hacemos un repaso por su perfil de Instagram, podemos leer en sus pies de fotos importantes reflexiones que parecían demostrar un buen estado de salud, tanto en lo físico como en lo mental. En sus publicaciones escribía frases como: "Que bonito es, cuando disfrutas de verdad de las cosas sanas y sencillas del día a día"; o por ejemplo "La constancia es algo que sigo aprendiendo cada día, y me gusta esa sensación de poder cumplir objetivos" o también del estilo "Cada día es una nueva oportunidad de seguir escribiendo mi historia", nos parecían demostrar que estábamos realmente ante un nuevo Adrián Rodríguez.

Comunicado de Adrián Rodríguez. / Servicio Especial

Recaída y recuperación

Sin embargo, ha sido de nuevo él mismo donde, a través de esa misma cuenta de Instagram en la que escribía esas frases, ha compartido un serio comunicado haciendo saber sobre su recaída en las adicciones así como también de que iniciará un tratamiento de desintoxicación.

Él ya avisaba en febrero, cuando asiste al programa de Telecinco, que el proceso de recuperación no estaba ni mucho menos acabado. Y aunque se veían brotes verdes, parece que va a tener que iniciarlo de nuevo. Aunque afortunadamente -y quizá de conocerla previamente- ha sido consciente de la espiral en la que se estaba metiendo y ha preferido tomar cartas en el asunto.

"Después de varios meses creyéndome que estoy mejor [...] tengo que reconocer que todo ha sido parte de mi enfermedad", empieza escribiendo en un comunicado oficial compartido en 'stories'. Por otro lado, señala "la poca luz" que aún le queda en el interior y que le ha iluminado justo a tiempo "para volver a ponerme en tratamiento", escribe el que fuera actor.

Compartiendo el estado en el que se encontraba la situación, Adrián explica también que "esta vez no hay tiempo, no hay un hasta pronto", y que regresará a televisión, redes u otros proyectos que tenga entre manos "cuando realmente me encuentre bien y fuerte". Consciente también de que no será fácil, y que es algo que solo él puede cumplir o romper, entiende que seguir el proceso de recuperación es "obedecer y hacer las cosas bien cada día"

Ya finalmente, y como suele pasar siempre cuando hablamos de drogas y otras adicciones, Adrián aprovecha el comunicado para pedir disculpas "a toda la gente que haya causado deudas o cualquier otro inconveniente", así como para avisar que -por un tiempo indefinido- "estaré completamente incomunicado". Le deseamos toda la suerte y ojalá poder verlo más pronto que tarde totalmente recuperado.