Rompe su silencio
Juanjo Bona responde a los rumores que relacionan a su pareja, Martín Urrutia, con la ruptura de Los Javis
El concursante de 'MasterChef Celebrity' desmiente cualquier implicación de su pareja en la separación de Javier Calvo y Javier Ambrossi y asegura que son solo amigos
Carlos Merenciano
La ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como Los Javis, ha sacudido el panorama mediático y cultural. Tras 13 años de relación, la pareja creativa ponía fin a su historia de amor, y aunque seguirán trabajando juntos, los rumores sobre los motivos de su separación no han tardado en aparecer.
En los últimos días, algunos medios han señalado a Martín Urrutia, actor de la serie 'Mariliendre', como supuesto implicado en la ruptura. Sin embargo, su pareja, Juanjo Bona, ha querido salir al paso de estas especulaciones y desmentirlo tajantemente: “Es falso”, aseguró ante Europa Press y GTRES. “Me hace mucha gracia, porque somos amigos tanto él como yo”, añadió, quitando hierro al asunto.
Bona, visiblemente tranquilo, quiso además enviar un mensaje de cariño a Javier Calvo y Javier Ambrossi: “Son amigos, les quiero, que sean felices y que hagan lo que quieran”. También aprovechó para dejar claro el buen momento que atraviesa junto a Urrutia: “Estoy en paz y feliz. Estoy muy enamorado”.
Mientras tanto, fuentes cercanas a Los Javis aseguran que, pese a su ruptura sentimental, ambos seguirán trabajando juntos y mantendrán sus proyectos profesionales, tanto los actuales como los futuros. De hecho, actualmente están inmersos en la grabación de 'La bola negra', su último largometraje, que contará con la participación de Penélope Cruz y Glenn Close.
- Otro edificio histórico en desuso renace en Zaragoza: una residencia para 305 estudiantes se abrirá en 2027 en el Santa María Reina
- La Policía busca a un joven que arrolló a una anciana en Zaragoza: 'Dejó sin conocimiento a una mujer de 84 años y se fue
- David Navarro regresa 11 meses después al Real Zaragoza
- De fundición a viviendas de lujo: ya hay fecha para que los primeros vecinos de Averly estrenen sus pisos
- Con vistas desde la piscina: los alquileres en la nueva promoción de María Agustín rondan los 1.600 euros
- El vecino de Calanda agredido por un pastor tuvo que esperar 40 minutos a que llegara la ambulancia y la Guardia Civil
- La nueva fábrica de Hitachi en Plaza comienza a tomar forma: estará lista en menos de un año
- La ayuda de la DPZ al Casademont femenino se reduce en 20.500 euros