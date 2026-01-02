Las 10 bodas de famosos más esperadas en 2026: de Taylor Swift a Georgina Rodríguez, Lady Gaga y Susana Griso

Después de un 2025 de espectaculares bodorrios de famosos, como los de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, en Venecia; Selena Gómez y Benny Blanco, en California, o el de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, con Alex Gruszynski en el hotel de cinco estrellas Abadía Retuerta LeDomaine, un antiguo monasterio del siglo XII situado en Sardón de Duero (Valladolid), este 2026 también promete, pues varias parejas de famosos han compartido con sus miles de fans sus pedidas de mano o los nuevos pedruscos de diamantes.

Aunque no todas han confirmado la fecha del enlace, estas son las 10 bodas de 'celebrities' internacionales y del panorama nacional que podrían llegar el año que estamos a punto de estrenar.

Taylor Swift y Travis Kelce Este enlace aspira a convertirse en uno de los más comentados del año, desde que el pasado agosto Taylor Swift confirmara que se casa con el jugador de fútbol profesional Travis Kelce, dos años y medio después de haber empezado su relación. El anuncio, con varias fotos superrománticas de la pedida en Instagram, ya suma casi 38 millones de corazones de los fans ansiosos por conocer todos los detalles del enlace, como quién será el diseñador elegido por la novia. Por ahora, se especula con la fecha. Según 'Page Six', podría ser el 13 de junio. Primero, porque ese mes ya habrá acabado la temporada deportiva, y segundo, porque el 13 es el día de la suerte para la intérprete de 'The Fate of Ophelia' (nació el 13 de diciembre, cumplió 13 años un viernes 13, su primer álbum fue disco de oro en 13 semanas...). También han avanzado que será un bodorrio de tres días en la mansión de Rhode Island -conocida como 'Holiday House'- que la cantante compró en 2013 por 18 millones de dólares.

Taylor Swift anuncia que se casa con Travis Kelce / @taylorswift

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo Pocos días antes del anuncio de Swift, Georgina Rodríguez también gritó a los cuatro vientos en Instagram: "Si, quiero. En esta y en todas las vidas". La frase no dejaba lugar a dudas, ni tampoco la foto: las manos de los novios, y el anillo de compromiso de Georgina, que se hizo viral al momento: no solo por su tamaño y su corte -un diamante ovalado de entre 25 y 35 quilates-, sino también por su precio (está valorado en más de 6 millones de euros, sin contar el precio de los diamantes laterales). El superenlace del siglo llegará después de nueve años de relación con Cristiano y dos hijas biológicas en común (Alana Martina y Bella Esmeralda). Las niñas se han criado con los otros hijos del futbolista: Cristiano Jr., y los mellizos Eva María y Mateo.

Cristiano Ronaldo junto a Georgina Rodríguez, luciendo su anillo de compromiso, en la gala Globe Soccer Awards 2025 en Dubái, el pasado 28 de diciembre. / INSTAGRAM

Lady Gaga y Michael Polansky La artista de 'Poker Face' sigue inmersa en su gira 'Mayhem Ball', que concluirá el próximo abril. Lady Gaga y su futuro marido, el empresario Michael Polansky no descartan que su boda se produzca antes del fin de los conciertos. Como ha dicho el novio en una entrevista en 'Rolling Stone': "Tenemos estos descansos y son tentadores. Es como, 'Está bien, ¿podemos casarnos ese fin de semana?' No queremos una boda realmente grande, pero queremos disfrutarla. En muchos sentidos, ya nos sentimos casados, así que no es que vaya a cambiar mucho". Además, la diva está deseando tener hijos: "Ser madre es lo que más quiero", ha confesado. Tras cuatro años de relación, los planes de boda se conocieron en julio de 2024, durante los JJOO de París. Desde entonces, la estrella de la música luce en el dedo anular izquierdo un diamante ovalado de gran tamaño, engastado en una banda de oro blanco y rosa de 18 quilates, valorado en un millón de dólares.

La cantante y actriz Lady Gaga junto a su novio Michael Polansky, en la 'premier' de la película 'Joker: Folie a Deux'. / EFE / FABIO FRUSTACI

Dua Lipa y Callum Turner Los rumores de romance entre la cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner, ambos londinenses, comenzaron en enero del 2024, cuando la intérprete de 'Levitating' acudió al 'after party' de la 'premier' de su serie 'Los amos del aire' (de Apple TV+). Desde entonces, en las 'stories' de la diva británica la pareja se ha hecho cada vez más presente en viajes, vacaciones, escapadas y fiesta junto a amigos. Sin ir más lejos, estas navidades los hemos visto tomando el sol en tierras mexicanas o compartiendo una cena familiar con juegos de sobremesa posterior). Ambos se conocieron leyendo el mismo capítulo del mismo libro y se dieron cuenta de que estaban "en la misma página", según explicó el actor. Su primer encuentro fue en el cumpleaños de un amigo común, mientras leían la novela 'Fortuna', del escritor argentino Hernán Díaz.

Dua Lipa y Callum Turner, juntos, estas Navidades. / INSTAGRAM

Zendaya y Tom Holland Una de las parejas favoritas de Hollywood también podría celebrar su enlace en 2026: Zendaya y Tom Holland. Su historia de amor comenzó en 2024 durante el rodaje de 'Spiderman: Homecoming' y en enero de 2025 la protagonista de 'Euphoria' apareció en los Globos de Oro en Los Ángeles luciendo un anillo de compromiso. Sus apretadas agendas les ha llevado a posponer varias veces el enlace (con Zendaya filmando proyectos como 'Dune 3' y 'La Odisea'). De todas maneras, y como viene siendo desde que son novios, se espera un evento muy discreto, sin fotos para revistas ni anuncios públicos, dado que ambos son muy celosos de su intimidad, tal como ha llegado a avanzar el estilista de la actriz, Law Roach.

Zendaya y Tom Holland, en el 'photocall' de 'Spider-Man: No Way Home', en Londres. / EFE / VICKIE FLORES

Miley Cyrus y Maxx Morando Miley Cyrus y Maxx Morando se han comprometido! Después de cuatro años de noviazgo, la artista y el músico han dado el paso definitivo. Justo ahora hace un mes, en el estreno mundial de 'Avatar: Fuego y Ceniza'. En su desfile por la alfombra roja, llamó mucho la atención el nuevo anillo [de compromiso] de la cantante: una pieza de oro amarillo de 14 quilates con un diamante alargado, diseñado por Jacquie Aiche. La primera vez que fueron vistos juntos fue en 2021, en una fiesta de Gucci, y luego han colaborado en los álbumes de la artista 'Endless Summer Vacation' (2023) y 'Something Beautiful' (2025).

Miley Cyrus y su novio Maxx Morando, en la 'premiere' de 'Avatar: Fire and Ash', en Los Angeles. / Associated Press / LaPresse / LAP / Chris Pizzello

Nieves Álvarez y Bill Saad Lo más granado de la moda, de la alta sociedad y de los negocios se verán las caras el año que viene en una de las bodas españolas más glamurosas, la de la modelo Nieves Álvarez y el empresario Bill Saad. "Le pedí matrimonio en mi país en una capilla muy pequeñita dedicada a San Charbel que hace más milagros que ninguna. Ella estuvo dando gracias por su familia. Y fíjate que yo soy muy detallista y no tenía nada, ni anillo, ni champán, nada. Pero se lo pedí", contó el novio a 'Vanity Fair'. Tras casi cuatro años de novios, la pareja se comprometió el verano pasado. La 'top' y presentadora ya trabaja con su gran amigo el creativo francés Stéphane Rolland, del que es musa desde 1995, en el diseño del vestido de su gran día.

Portada de la revista '¡Hola!', con Nieves Álvarez y su novio, Bill Saab, del 16 de mazo de 2022. / INSTAGRAM / HOLA

Susanna Griso y Luis Enríquez La conductora de 'Espejo Público' (Antena 3), la periodista SusannaGriso, es otra que tiene fecha para su gran día, su boda con Luis Enríquez. El novio es ejecutivo de medios de comunicación, economista de formación, y está ligado a empresas como Vocento ('ABC', 'El Correo'). Está divorciado y es padre de cuatro hijos, y se conocía con Griso desde 2007, gracias a un amigo en común, el periodista David Gistau. De la amistad pasaron a una relación amorosa, que se hizo pública en la primavera de 2025, y ambos están muy ilusionados, planeando su boda para 2026. Será un enlace por lo civil, el 25 de julio en la Costa Brava, y "con muchos amigos".

Sussana Griso y su novio, Luis Enríquez. / INSTAGRAM

Camila Mendes y Rudy Mancuso El pasado octubre, vía 'post' de Instagram, la actriz de la serie 'Riverdale' anunció su compromiso con el músico, actor y director, Rudy Mancus, en octubre, a través de un post en Instagram. Ambos se habían conocido -y enamorado- en el set de rodaje de 'Música' (2024, en Amazon), la comedia romántica protagonizada por Mendes y escrita y dirigida por Mancuso. Junto a Taylor Swift y Travis Kelce, es la pareja con la pedida más romántica y clásica del año, con el novio hincando la rodilla, y la novia, con lágrimas de emoción.

"Comprometida con mi mejor amigo", escribió Camila Mendes junto a esta foto con su novio, Rudy Mancuso. / INSTAGRAM

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks El actor australiano Liam Hemsworth, conocido por su papel en 'Los Juegos del Hambre', y por ser el cuñado de Elsa Pataky, confirmó su compromiso este año con la modelo Gabriella Brooks. En septiembre, Brooks compartió en Instagram una serie de fotos donde aparecían abrazados, y mostrando su anillo de diamantes. El actor, de 35 años, comenzó a salir con la modelo, de 29 años, en 2019, pocos meses después de separarse de su primera esposa, Miley Cyrus. La pareja siempre ha mantenido su relación lejos del foco mediático.