Polémica
La última extravagancia de Leticia Sabater: llega a un concierto en Castellón subida en un poni
La irreverente artista protagonizó una entrada que no dejó indiferente a nadie
David Donaire
Cuando se trata de llamar la atención, Leticia Sabater siempre encuentra la manera de ir un paso más allá. Y el pasado sábado firmó un nuevo capítulo en la localidad alicantina de La Torre d'en Besora. La polifacética artista no defraudó y demostró por qué su actuación era el plato fuerte de la programación festiva del municipio.
La 'Leti' apareció en escena de la forma más inesperada posible: entrando al local de fiestas subida encima de un poni. Una imagen tan insólita como efectiva que desató risas, aplausos y móviles en alto entre un público que no tardó en entender que lo que estaba a punto de vivir no iba a ser un concierto al uso. La entrada, ya de por sí memorable, marcó el tono de una actuación pensada para sorprender, provocar y, sobre todo, divertir.
Con el recinto lleno y un ambiente claramente festivo, Sabater desplegó un repertorio que mezcló sus temas más conocidos con coreografías imposibles, mensajes directos al público y ese estilo irreverente que la ha convertido en un fenómeno viral recurrente. Durante su actuación, la cantante no dejó indiferente a nadie: hubo quien bailó sin parar, quien observó con asombro y quien no pudo evitar comentar cada gesto, pero nadie permaneció ajeno al espectáculo.
La apuesta de la organización por traer a la artista a un municipio de apenas 160 habitantes se saldó con un éxito rotundo, tanto por la respuesta del público como por la repercusión generada. Vecinos y visitantes coincidían al término del concierto en que la actuación había superado las expectativas y que la imagen de Leticia Sabater entrando en burro pasará a formar parte del anecdotario festivo local.
