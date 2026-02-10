Rosalía, portada de la edición de primavera de 'Vogue' EEUU: "Mucha gente hace referencia a famosos... Yo prefiero hacer referencia a santos"

Rosalía es la gran protagonista de la edición especial de primavera de 'Vogue' de EEUU, una aparición especialmente significativa al tratarse de la segunda vez que la artista catalana ocupa la portada de la considerada 'biblia de la moda'. La revelación llega a pocas horas del estreno del videoclip de 'Sauvignon Blanc', una de las baladas más destacadas de 'Lux', su último disco, cuando se prepara para comenzar su gira y cuando está a punto de estrenarse la tercera temporada de 'Euphoria', en la que tendrá un cameo.

Bajo el título 'Rosalía a la velocidad de la luz', la cantante posa para el objetivo del fotógrafo Alasdair McLellan en una portada que define visualmente su nueva era artística. En ella aparece con un minivestido blanco plisado y con volantes, un color que se ha convertido en símbolo de 'Lux', sobre una playa, integrándose con el paisaje natural y transmitiendo pureza, espiritualidad y movimiento. La imagen resume la narrativa estética que Rosalía ha construido alrededor de este proyecto: mística, contenida y profundamente emocional.

Playas de California

En el interior de la revista, 'Vogue' despliega un amplio reportaje fotográfico descrito por su nueva editora, Chloe Malle, como "espectacularmente romántico y transportador". La sesión, realizada en las playas de California, combina estilismos etéreos, escenarios abiertos y una atmósfera casi sagrada que envuelve a la artista.

El reportaje se completa con una extensa entrevista realizada por la periodista Abby Aguirre durante un rodaje de la serie 'Euphoria', en la que Rosalía reflexiona sobre el proceso creativo de 'Lux' y el papel central que la música ocupa en su vida. La artista explica que, por primera vez, decidió partir de las palabras antes que del sonido: aunque la música rige su vida, necesitaba comenzar desde otro lugar. Ese cambio de enfoque marcó el tono íntimo y reflexivo del disco.

Misticismo

La conversación profundiza en el misticismo que atraviesa la mayoría de las canciones de 'Lux', inspiradas en la vida de santas y figuras religiosas femeninas. Para ello, Rosalía se sumergió en el estudio de hagiografías, interesándose especialmente por cómo estas mujeres expresaban su experiencia espiritual a través del lenguaje. Según explica, le fascinó descubrir sus voces, sus palabras y su manera directa de explicar lo divino, un conocimiento alternativo que ha trasladado al álbum.

La portada de primavera de Vogue sitúa así a Rosalía en un lugar donde convergen música, moda y pensamiento, presentándola no solo como icono pop, sino como creadora consciente y en plena madurez artística.

Con una gira mundial que comenzará el 16 de marzo en Lyon y el estreno en abril de la nueva temporada de Euphoria, la cantante se perfila como una de las grandes protagonistas culturales de la primavera mundia.