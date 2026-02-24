María Pombo sobre la prueba de paternidad de Papín: "Hemos zanjado el tema por el bien familiar"

Tan solo unas horas después del exitoso estreno de la quinta temporada de 'Pombo', María Pombo y Pablo Castellano se sientan en el 'El Hormiguero' frente a Pablo Motos para hablar sobre los entresijos del rodaje y algunos de los temas más polémicos que se han tratado en el documental. "El equipo es como de nuestra familia, se enseñan los colores reales en esta temporada" reconoce María sobre la naturalidad que muestran en esta temporada.

"Nos encantaría pasar una temporadita en Miami, es nuestro sueño, creía que tenía que convencerlo a él, pero es más bien al revés. Nos está costando mucho tomar la decisión porque tenemos tres niños" explica la 'influencer' sobre sus planes a futuro. "Cuando crucé por primera vez el charco nos separaron porque no estábamos casados. Yo entendí que me pedía 'money' y me estaba diciendo 'morning'" explicó Pablo sobre su anécdota en la aduana.

Entre risas, la pareja reconocía que sus hijos llevan los apellidos Castellano-Pombo por una apuesta. "Me gusta que me pelee" reconocía María explicando que cedió en el orden de los apellidos porque Pablo no le dio importancia a perder la apuesta y no se lo peleó. "El primero que pide perdón soy yo. Me encantaría que todo se grabase, que hubiese un VAR como el del fútbol en casa" reconocía Pablo antes de que su mujer sentenciara: "Me encantaría saber verbalizar la palabra perdón, pero me cuesta mucho".

Convertidos en familia numerosa tras la llegada de su tercera hija, Mariana, María reconocía que están durmiendo poco en las últimas semanas y no por la pequeña de la casa: "La bebé ahora mismo está durmiendo superbién pero tenemos otros dos niños". Conscientes de lo complicada que es la convivencia con toda la familia, María reconocía que muchas de las discusiones de las hermanas tiene que ver con los cuñados. Ante esto, Pablo dejaba muy claro: "Yo digo lo que pienso, mi suegro es mi mejor amigo pero en todas las versiones, discuto o no discuto... María me dice, mira lo que hace Álvaro, no discute".

Sobre uno de los temas más polémicos de esta temporada y que más comentarios ha suscitado, María dejaba muy claro el motivo por el cual Papín y Gabriela se han hecho un test de paternidad. "Desde el principio hemos hablado de Gabriela como una hermana más, la gente se sorprende mucho. Gabi nació en casa porque es la hija de la chica que nos cuidó en casa y la gente tenía muchas dudas, hemos zanjado el tema por el bien familiar, se estaba haciendo mucha bola" ha explicado la influencer.

En su mejor momento como pareja desde que decidieron acudir a terapia de pareja, María reconocía sobre sus sentimientos: "Lo que más me gusta de Pablo es cómo cuida a las personas que quiere, se toma su tiempo en querer, quiere bien. Lo que menos me gusta, que hable tan alto, no lo soporto". Por su parte, Pablo también explicaba: "Lo que más me gusta es lo generosa que es y lo que ayuda a la gente, de corazón. Una cosa que me encanta es que me ha enseñado a ser mucho más empático, ponerme siempre en el lugar del otro. Dos cosas malas, no soporto como me habla cuando no duerme y pasa hambre, se transforma".