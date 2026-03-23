Zara lanza una colaboración con Willy Chavarria, uno de los diseñadores con más talento del momento, tras fichar a Galliano y Almodóvar

A Zara le gusta jugar en varios tableros a la vez. En uno, el de la moda masiva; en otro, el de la conversación cultural. Y ahí es donde encaja su nuevo golpe de efecto: después del ruido generado por sus alianzas recientes con nombres como John Galliano y Pedro Almodóvar, la marca anuncia ahora una colaboración con Willy Chavarria, el diseñador que ha conseguido que la pasarela vuelva a hablar de identidad, raíces, política y deseo sin renunciar al poder estético. Es uno de los más influyentes de la industria hoy por hoy.

La colección se llama 'Vatísimo' y no es un nombre casual. Parte de la palabra 'vato', muy ligada a la cultura chicana, y la convierte en una declaración superlativa de pertenencia, camaradería y orgullo. En otras palabras: no se trata solo de vender ropa, sino de empaquetar un universo reconocible, emocional y muy codificado, algo que Chavarria lleva años construyendo desde su firma y que ahora aterriza en el escaparate global de Zara.

Willy Chavarria entra en la comunidad de Zara con la colección 'Vatísimo', donde reivindica la comunidad latina. / ZARA

Códigos latinos

El atractivo de esta colaboración está, sobre todo, en que Zara no ha fichado solo a un diseñador, sino a una narrativa. Willy Chavarria, nacido en California y marcado por sus raíces mexicanas, se ha convertido en uno de los nombres más observados de la moda contemporánea gracias a una mirada que mezcla volumen, masculinidad reinterpretada, códigos latinos, 'workwear' estadounidense y una sensibilidad social poco habitual en el circuito comercial. Su éxito no viene únicamente de la ropa, sino de todo lo que proyecta alrededor.

Varias prendas femeninas de la colección 'Vatísimo'. / ZARA

Y esa gramática visual está muy presente en 'Vatísimo'. La propuesta incluye sastrería de hombros marcados, siluetas amplias, pantalones construidos, camisas de manga corta en cupro con acabados al corte, prendas de piel, denim, punto, cinturones, bolsos, calzado de fuerte personalidad e incluso joyería.

Varios conjuntos para hombre de la colección Zara x Willy Chavarría. / ZARA

Rosas rojas y telenovelas

También aparecen los guiños más reconocibles del diseñador, como las rosas rojas colocadas en distintas piezas, además de materiales como los tejidos italianos, habituales en su universo creativo. La colección, además, se abre a hombre y mujer sin perder esa estética contundente que ha convertido a Chavarria en referencia.

Christy Turlington junto al actor Alberto Guerra. / ZARA

Pero en esta historia hay otro ingrediente decisivo: el relato visual. La campaña, dirigida por Glen Luchford junto al propio diseñador, está protagonizada por Christy Turlington y Alberto Guerra y se sumerge en una puesta en escena inspirada en las telenovelas mexicanas, con celos, glamur, tensión sentimental y exceso bien entendido.

Es ahí donde Zara demuestra que esta colaboración no quiere parecer una cápsula más, sino un auténtico acontecimiento pop con perfume de lujo accesible.

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La fecha señalada es el 26 de marzo de 2026, cuando 'Vatísimo' llegará a tiendas seleccionadas y a Zara.com. Y esa es, probablemente, la mejor prueba de hasta qué punto la firma gallega ha afinado su estrategia: convertir cada lanzamiento en un titular, cada colección en una conversación y cada diseñador invitado en un personaje del momento.