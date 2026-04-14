Anabel Pantoja se rompe tras la enfermedad de su hija en las últimas horas: "Sin ganas de vivir"

Aunque en los últimos tiempos Anabel Pantoja parecía haberse echado a un lado en cuanto a las polémicas familiares, su primo Kiko Rivera ha confirmado que sigue siendo 'la mediadora oficial' en todo lo referente al clan. Es ella quien hace de unión entre todos, quien templa gaitas especialmente entre Isabel Pantoja y sus hijos y también entre los hermanos. Los adora a los tres y sufre a partes iguales cuando las cosas no van bien entre ellos.

Y en esta reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, como confirmaba el propio DJ en 'De viernes', su prima ha tenido un papel fundamental. Porque a lo largo de estos seis largos años de distanciamiento entre la tonadillera y su hijo mayor ha sido ella el cordón umbilical que les ha mantenido 'unidos'. Ha sido quien ha hecho llegar a la cantante las fotos de sus nietos, quien la ha tenido al tanto de sus logros y viceversa.

También ha sido la que habló con su tía, para 'tantear' el terreno, cuando su primo le dijo que quería un acercamiento con ella. Fueron horas. Anabel se trasladó de su casa en Canarias a la vivienda de su tía en la isla y, a través de su teléfono móvil, se produjo la anhelada conversación entre la madre y su pequeño del alma. Así lo relataba Kiko Rivera en directo en el espacio de Beatriz Archidona y Santi Acosta mientras que su prima no perdía detalle. Tanto que en un momento dado, dio un paso al frente y publicó un storie en su perfil de Instagram posicionándose al lado de su primo sin ninguna duda.

Tras ese gesto que puede haber devuelto una relación madre-hijo a la vida, Anabel Pantoja ha confesado que no pasa por su mejor momento. Si la semana pasada, Anabel Pantoja compartía, con gran emoción y entusiasmo, cada detalle de su Semana Santa —marcada por la ilusión de ver a su hija, Alma, desfilando por primera vez vestida de nazarena y su reencuentro con su primo Kiko Rivera—, ahora la realidad es bien distinta: la influencer y su pequeña permanecen en cama, sin apetito y con un gran mal estar, cuentan desde Outdoor.

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"Tenemos un virus en casa. Estamos las dos tumbadas sin apetito, sin ganas de vivir, mal estar...". Tras la preocupación que ha suscitado esta publicación, Anabel Pantoja ha compartido un vídeo instantes después para explicar con mayor detalle que es lo qué le pasa y cuál es su estado de salud en estos momentos: "No sé que tipo de virus o qué organismo tenemos en el cuerpo las dos porque nos tiene tumbadas, parece que nos ha picado la mosca tse-tse. Estoy empapada en sudor y no tenemos apetito. El fin de semana que vienen mis amigos de visita, caemos malas", se ha lamentado Anabel Pantoja, que más tarde ha mostrado otra imagen en la que aparecía en el hospital: "Mi sábado se ha resumido en ir al médico, comprar dieta blanda y deprimirme".