Pullas a Piqué
Shakira se reivindica como "madre soltera" ante tres millones de fans en su macroconcierto de Copacabana
La cantante colombiana emocionó al público brasileño con un discurso en defensa de las madres solteras y una frase, "Yo soy una de ellas", que muchos han interpretado como un nuevo dardo hacia su ex, Gerard Piqué
Laura Estirado
Shakira convirtió la playa de Copacabana en algo más que un concierto multitudinario. La artista colombiana aprovechó una de las noches más importantes de su carrera para lanzar un mensaje que ya recorre las redes: su defensa de las madres solteras y una frase que muchos han interpretado como una nueva indirecta a Gerard Piqué.
"En Brasil hay más de 20 millones de madres solteras. Mujeres que, sin ayuda, tienen que luchar cada día para mantener a su familia. Yo soy una de ellas", dijo Shakira en portugués. La declaración llegó en plena euforia del 'show', pero con un tono íntimo que conectó con sus seguidores. No era solo una estrella hablando desde el escenario: era una madre recordando la vida que reconstruyó tras su separación.
La cantante volvió así a colocar su historia personal en el centro de un discurso de empoderamiento femenino que marca su nueva etapa. Desde que rompió con Piqué en 2022, Shakira ha transformado el dolor en relato, el relato en canciones y las canciones en un fenómeno global. En Copacabana, el mensaje encontró una imagen poderosa: miles de personas coreando sus himnos mientras ella reivindicaba a las mujeres que sacan una casa adelante solas.
"¡Las mujeres ya no lloran!"
"Mi vida no ha sido muy fácil últimamente", reconoció también durante el espectáculo. Después añadió una frase que resume el espíritu de esta era: "Las mujeres, cada vez que caemos, nos levantamos más sabias, más fuertes y más resilientes. ¡Las mujeres ya no lloran!". El público respondió con una ovación que convirtió el momento en uno de los más comentados.
La lectura sobre Piqué no tardó en llegar. Aunque Shakira no pronunció su nombre, el contexto hizo el resto. La colombiana vive en Miami con Milan y Sasha desde 2023, tras el acuerdo con el exfutbolista, y ha hablado de lo difícil que fue recomponer su vida familiar, profesional y emocional. Por eso, su "yo soy una de ellas" ha sido visto por muchos fans como una frase directa.
Carta en 'O Globo'
El mensaje encaja con la carta que Shakira publicó en el diario brasileño 'O Globo' donde habló sobre su separación: "Un día, todo lo que había construido se derrumbó. Fue una mañana en la que desperté siendo una mujer diferente, con una vida diferente. Al día siguiente tuve que levantarme de la misma forma, preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela, atender el teléfono, mantener la carrera", escribió.
Copacabana fue una celebración musical y también una declaración de identidad. Con canciones como 'Soltera', 'Las de la intuición' o su sesión con Bizarrap, Shakira recordó que su renacimiento artístico está unido a una narrativa reconocible para millones de mujeres: caer, levantarse y contar la historia con voz propia.
A sus 49 años, la de Barranquilla ha reforzado su posición como icono latino. También ha convertido su maternidad, su ruptura y su nueva vida en un relato de resistencia que conecta con una audiencia global.
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