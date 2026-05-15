La 'influencer' brasileña Virginia Fonseca anuncia el fin de su relación con Vinicius Jr.

La reconocida 'influencer' brasileña Virginia Fonseca anunció este viernes el fin de su relación con el delantero del Real Madrid y de la selección brasileña, Vinícius Junior, con quien mantenía una relación desde octubre del año pasado. En un comunicado publicado en sus redes sociales, Fonseca explicó que nunca va a "negociar" lo que para ella es "innegociable" y que cuando "algo deja de tener sentido, prefiero tener la madurez para acabar con cariño que seguir por seguir".

"Siempre me voy a permitir vivir. Vivir algo de verdad, sin miedo, sin cálculo y sin dejar de ser quien soy. Hoy escogemos respetar cada uno el camino del otro", sostuvo la también empresaria en su mensaje, que acompañó con una selfi de cuando eran pareja, en blanco y negro.

En la nota, Fonseca destacó su dedicación durante el tiempo que pasaron juntos y afirmó que la decisión se tomó con respeto. "Pido mucho por la felicidad y por el éxito de Vinicius y todo eso con mucho cariño", agregó.

La confirmación del fin de la relación ocurre pocas horas después de que la 'influencer' compartiera imágenes acompañando un partido del Real Madrid en la capital española.

El romance había sido oficializado a finales de octubre de 2025, cuando la pareja publicó en la red social Instagram fotografías en una habitación decorada con pétalos de flores y globos con la palabra "love". "V. y V.", escribió entonces el jugador, al formalizar una relación que había sido objeto de especulación mediática.

El noviazgo atravesó momentos de tensión poco después, cuando se divulgaron mensajes entre el futbolista y una modelo brasileña. Vinícius pidió disculpas públicas y reconoció actitudes que "no representaban" lo que quería ser, mientras Fonseca decidió darle una nueva oportunidad.

Con más de 50 millones de seguidores y una exitosa marca de cosméticos, Virginia Fonseca es una de las figuras más influyentes de Brasil. Madre de tres hijos de una relación anterior, la empresaria subrayó que la separación se da "con cariño" y como "una página más en la vida de cada uno".

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Hasta el momento, Vinícius Jr. no se ha pronunciado sobre la ruptura, que se produce en un momento de alta exposición mediática y deportiva para el atacante del Real Madrid, quien será figura clave en el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, si el técnico italiano Carlo Ancelotti confirma su participación en la canarinha el próximo lunes.