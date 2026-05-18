Alba Carrillo estalla en la cola de Swatch en Madrid y bromea con un reloj de caramelo: "Habéis engañado a estas personas"

Alba Carrillo ha vuelto a situarse en el centro de la conversación pública, esta vez lejos de un plató de televisión y a las puertas de una tienda Swatch de Madrid. La colaboradora fue una de las cientos de personas que hicieron cola para intentar hacerse con uno de los codiciados relojes 'Royal Pop', la colaboración de Swatch y Audemars Piguet que ha desatado la fiebre entre coleccionistas y, sobre todo, de revendedores.

La espera, sin embargo, terminó en enfado. Carrillo, que habría acudido con la intención de comprar uno de los modelos para su hijo, acabó protestando por la organización de la venta y reprochando a los responsables de la tienda la gestión de la cola. En los vídeos difundidos en redes, se la escucha lanzar una frase que no tardó en hacerse viral: "Habéis engañado a estas personas", le dice encarándose a una vendedora.

Al parecer la colaboradora televisiva denunció el caos vivido durante la espera, la falta de control y la presencia de reventa en torno a unos relojes que se habían convertido en objeto de deseo incluso antes de llegar al mostrador. La tensión acabó con Alba Carrillo presentando una reclamación y con las imágenes del momento circulando rápidamente por redes sociales.

Salida de 'D Corazón'

El episodio llega, además, en plena resaca de otra polémica. Carrillo venía de anunciar que se apartaba de 'D Corazón', el programa de La 1 en el que colaboraba, después de asegurar que había recibido un toque de atención por sus críticas a RTVE y a 'MasterChef Celebrity'. La modelo había cuestionado algunos fichajes del formato, entre ellos el de Paz Vega, y defendió públicamente que no estaba dispuesta a callarse.

En ese contexto, la cola de Swatch se sumó a la otra "cola" mediática que la colaboradora arrastraba estos días: la de su salida del programa de TVE, sus críticas a la cadena pública y su enfrentamiento indirecto con el universo 'MasterChef'. Una polémica televisiva que todavía seguía caliente cuando Alba volvió a hacerse viral, esta vez por un reloj.

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Pero la historia no ha terminado en la bronca. La propia Alba Carrillo ha decidido apropiarse del chiste y ha subido a su Instagram una broma con un reloj de caramelo, una referencia directa al episodio vivido en la tienda. Con ese gesto, la colaboradora ha convertido el enfado en autoparodia y ha rebajado el tono de una escena que había empezado entre quejas, colas y hojas de reclamaciones.