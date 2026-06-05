Esta es Ingrid Betancor, mujer del nuevo entrenador del Real Zaragoza Ibai Gómez: periodista, influencer y concursante en Supervivientes

La llegada de Ibai Gómez al banquillo del Real Zaragoza ha sido una de las grandes noticias del fútbol aragonés en las últimas semanas. El técnico bilbaíno asume el reto de devolver al conjunto blanquillo al fútbol profesional tras el descenso a Primera RFEF, una misión que afronta con ilusión, ganas de devolver la "identidad" al equipo y con el respaldo de su entorno más cercano. Entre las personas que han acompañado al exfutbolista durante los últimos años destaca su esposa, Ingrid Betancor, una figura conocida en el ámbito de las redes sociales y que recientemente ha ganado una notable proyección mediática gracias a su participación en Supervivientes.

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria el 12 de septiembre de 1985, Betancor se formó en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas. Aunque sus primeros pasos profesionales estuvieron ligados a los medios de comunicación y a distintos proyectos televisivos, con el paso del tiempo encontró en el entorno digital un espacio desde el que desarrollar su faceta comunicativa. Sus perfiles en redes sociales le permitieron construir una comunidad fiel de seguidores interesados en sus contenidos sobre estilo de vida, alimentación, maternidad, bienestar y moda.

Lejos de limitarse a la creación de contenido, la canaria también ha impulsado distintos proyectos empresariales. Una de sus iniciativas más conocidas está relacionada con la organización de mercados solidarios y de segunda mano, especialmente en Bilbao, ciudad en la que ha desarrollado gran parte de su vida adulta. La moda sostenible y el consumo responsable se han convertido en algunas de las señas de identidad de una actividad que ha compaginado durante años con su presencia en internet.

Tres hijos y con dificultades en sus embarazos

Su historia personal está estrechamente vinculada a la de Ibai Gómez. La pareja contrajo matrimonio en 2016 después de varios años de relación y desde entonces ha formado una familia numerosa. Juntos son padres de tres hijos, una faceta que ambos han mostrado en numerosas ocasiones a través de sus redes sociales. Sin embargo, el camino hasta lograrlo no fue sencillo. Betancor decidió compartir públicamente su experiencia con las pérdidas gestacionales y los 'abortos de repetición' que sufrió antes de convertirse en madre, un testimonio que generó una amplia respuesta de apoyo entre sus seguidores y que contribuyó a visibilizar una realidad que afecta a muchas familias.

Ingrid e Ibai en una foto junto a sus tres hijos (septiembre 2025) / Ingrid Betancor (vía: Instagram)

En los últimos meses su nombre ha llegado a un público todavía más amplio gracias a su participación en Supervivientes de Telecinco. La periodista e influencer aceptó el desafío de viajar a Honduras para formar parte de uno de los concursos más exigentes de la televisión española. Durante su estancia en el programa mostró una imagen competitiva, perseverante y dispuesta a adaptarse a unas condiciones extremas muy alejadas de su día a día. Su paso por el 'reality' estuvo marcado por las pruebas de supervivencia, la convivencia con otros concursantes y la dificultad de permanecer durante semanas alejada de su familia.

Finalmente, la canaria fue eliminada a finales de abril, poniendo fin a una aventura televisiva que le permitió darse a conocer entre espectadores que hasta entonces apenas estaban familiarizados con su trayectoria. A pesar de abandonar el concurso antes de la recta final, su participación reforzó su popularidad y multiplicó el interés por su figura en medios y redes sociales.

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Ahora, con el desembarco de Ibai Gómez en Zaragoza, Ingrid Betancor vuelve a situarse de forma indirecta en el foco mediático. Mientras el nuevo entrenador trabaja para construir un proyecto capaz de devolver al Real Zaragoza a la categoría de plata, la periodista canaria continúa desarrollando sus proyectos personales y profesionales, consolidada como una de las creadoras de contenido más reconocidas de su entorno y como uno de los principales apoyos del técnico en esta nueva etapa que comienza en la capital aragonesa.