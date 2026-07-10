Meghan Markle cambia de planes y prepara su regreso al Reino Unido con Archie y Lilibet

Meghan Markle prepara su regreso al Reino Unido después de cuatro años de ausencia. La duquesa de Sussex habría cambiado sus planes iniciales y viajaría finalmente acompañada por sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, para reunirse con el príncipe Enrique durante la estancia de este en territorio británico.

El desplazamiento, adelantado por la prensa anglosajona, tendrá supuestamente un carácter estrictamente privado. Meghan no tiene previsto acompañar a su marido en sus compromisos oficiales ni aparecer junto a él en los actos relacionados con los Juegos Invictus de Birmingham 2027. Tampoco existe, por el momento, una confirmación pública por parte de los portavoces de los duques de Sussex.

La llegada de Meghan Markle y sus hijos a Londres se espera en las próximas horas o durante el fin de semana, aunque no se ha difundido una fecha exacta.

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, sale tras una visita al Hospital Infantil de Birmingham, en la ciudad de Birmingham, en el centro de Inglaterra, el 9 de julio de 2026. / OLI SCARFF / AFP

Nuevo cambio

La noticia supone un nuevo giro en unos planes que han cambiado varias veces durante las últimas semanas. En un primer momento se dio por hecho que Meghan Markle, Archie y Lilibet viajarían al Reino Unido con el príncipe Enrique. Posteriormente, distintos medios aseguraron que habían descartado la visita debido a las dudas sobre el dispositivo de seguridad del que dispondrían durante su estancia.

El príncipe Enrique lleva años reclamando protección policial para su familia cuando se encuentra en suelo británico. Desde que los Sussex abandonaron sus obligaciones como miembros activos de la casa real en el 2020, las autoridades estudian sus necesidades de seguridad caso por caso. El duque ha sostenido en numerosas ocasiones que no se siente tranquilo llevando a sus hijos al país mientras no exista un sistema de protección que considere suficiente.

Regreso tras 4 años

Pese a esas reservas, Meghan habría decidido reunirse ahora con su marido lejos de los focos. De producirse el viaje, sería la primera visita de la duquesa al Reino Unido desde septiembre del 2022. También supondría el regreso de Archie y Lilibet a Gran Bretaña desde el Jubileo de Platino de Isabel II, celebrado en junio de aquel año.

El príncipe Harry, con el paciente Wyatt Makwana (segundo por la derecha), de 12 años, nacido con una hernia diafragmática congénita, junto a su madre Sam Makwana (izquierda) y su padre Brian Makwana (segundo por la izquierda), durante una visita al Hospital Infantil de Birmingham. / AARON CHOWN / AFP

Harry se encuentra estos días cumpliendo una agenda vinculada a sus proyectos solidarios. Entre sus compromisos figura una visita al Hospital Infantil de Birmingham para conmemorar los 20 años de la creación de la primera plaza de enfermería de WellChild. El hijo menor de Carlos III es patrono de esta organización desde el 2007 y ha mantenido su colaboración con ella después de instalarse en California.

La visita se produce además pocos días después del importante varapalo judicial sufrido por el príncipe Enrique en su batalla contra la prensa británica. El Tribunal Superior de Londres desestimó el 7 de julio la demanda presentada por el duque de Sussex y otras seis personalidades contra Associated Newspapers, editora del 'Daily Mail' y 'The Mail on Sunday'. Los demandantes acusaban al grupo de haber recurrido a métodos ilícitos para obtener información privada, pero el juez Matthew Nicklin concluyó que no habían aportado pruebas suficientes para demostrarlo. La derrota podría exponerlos a una elevada factura por las costas del proceso, mientras que Enrique ha calificado la resolución de "encubrimiento" y estudia sus próximos pasos legales.

El rey Carlos III y la reina Camila, durante una visita al zoológico ZSL de Londres para celebrar el 200 aniversario del zoológico, el 9 de julio de 2026. / RICHARD POHLE / AFP

¿Reunión con el rey?

La posible llegada de Meghan y los niños también ha desatado rumores sobre una reunión con el rey Carlos III. Algunas informaciones sostienen que los Sussex estarían intentando organizar un encuentro entre el monarca y sus nietos, aunque no consta que exista ninguna cita confirmada. Archie y Lilibet apenas han tenido relación presencial con su abuelo paterno desde la marcha de sus padres a EEUU.

La prensa británica también apunta a que el príncipe Harry desearía llevar a sus hijos a Althorp, la finca de la familia Spencer donde está enterrada Diana de Gales. Se trataría de una visita de especial significado emocional para el duque, que siempre ha procurado mantener viva la memoria de su madre ante sus hijos. Este desplazamiento tampoco ha sido confirmado oficialmente.