José Mota, sobra el primer 'bolo' de su vida en Zaragoza: "Valía más el gasto de ir que lo que ganaba"

Los comienzos en el mundo del espectáculo suelen estar marcados por actuaciones en escenarios poco concurridos, por poco dinero viajes poco rentables y con momentos difíciles de olvidar. José Mota ha recuperado ahora uno de esos recuerdos de sus primeros años como humorista: su primera y accidentada actuación en Zaragoza que, según confesó, permanece grabada en su memoria.

Mota relato la acécdota durante su visita como invitado en el episodio 541 de Lo que tú digas, el pódcast presentado de Álex Fidalgo. Allí recordó su primer bolo en la capital aragonesa, en un pub llamado Bradbury, ubicado en Residencial Paraíso.

El cómico explicó que le ofrecieron actuar un fin de semana en aquel local, aunque el desplazamiento costaba más de lo que iba a cobrar. Aunque las condiciones económicas no eran demasiado favorecedoras, aceptó. Cuando llegó, "llovía a mares" y al ambiente no acompañaba. En el escenario actuaba un ventrílocuo que no lograba arrancar ni una risa del público. "No se reía nadie", recordó el humorista.

José Mota. / ANTENA 3

Se planteó una alternativa a la comedia

Al terminar, alguien del pub le ofreció llevarle a la pensión. Durante el trayecto, con los limpìaparabrisas luchando contra la lluvia, escuchó una frase que nunca olvidaría. "Esta profesión es una mierda, yo no quiero seguir", le dijeron.

Mota confesó que aquella escena le marcó profundamente en aquel momento, dándose un tiempo de dos años para intentarlo, teniendo como alternativa estudiar Bellas Artes. Esa amargura le acompañó varios años hasta que comenzó a labrarse un camino en la comedia, siendo el inicio de una carrera sólida y dructífera dentro de su profesión.

Con el tiempo, se consolidó como uno de los humoristas más reconocidos del país, primero junto a Juan Muñoz en el dúo homorístico Cruz y Raya y después en solitario, con programas especiales y personajes que ya forman parte de la cultura televisiva española.

José Mota, rodeado de algunos de los actores de 'El juego del camelar' / RTVE

Martes y Trece, uno de los grupos humorísticos más emblemáticos

Nacido en Montiel (Ciudad Real) en 1965, José Mota comenzó su carrera en 1985, durante la mili, cuando conoció a Muñoz. Juntos dieron el salto a televisión en Pero… ¿esto qué es? y más tarde en Tutti Frutti, hasta convertirse en el relevo de Martes y Trece en los especiales de fin de año de TVE. Uno de sus momentos más destacados fue en 1993 presentaron las campanadas desde la Puerta del Sol.

La 1 apostó por el especial Un año de miedo de José Mota. / RTVE

Tras la separación de Cruz y Raya en 2007, Mota continuó su trayectoria en solitario, ampliando su trabajo como actor, guionista y doblador en películas como Mulán, Hermano Oso, Monstruos S.A., Shrek o Las aventuras de Tadeo Jones.

Al final, aquel primer bolo en Zaragoza fue una noche más en su carrera pero también el punto de partida de una vida dedicada al humor que el cómico difícilmente olvidará.