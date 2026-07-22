La actriz aragonesa Alexandra Jiménez sobre el extraño trastorno que padece: "Hago muchísimos esfuerzos y a veces puede parecer que no pongo el suficiente interés"

La actriz de Zaragoza Alexandra Jiménez, conocida por sus actuaciones en 'Menudos Piezas' (2024); 'Spanish Movie' (2009) o su película más reciente '53 domingos' (2026), reconoció en una entrevista en El Hormiguero varios de los trastornos que sufre. Entre ellos, la prosopagnosia.

En esta entrevista en el famoso programa de Antena 3, Alexandra se detuvo a hablar del reciente estreno dirigido por Cesc Gay. Una historia en la que tres hermanos se reúnen para hablar de qué hacer con su padre de 86 años, que ha empezado a comportarse de un modo extraño. Una reunión familiar que terminará en una gran discusión. Entre los actores que terminan de configurar el reparto se encuentran Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Javier Cámara.

¿Qué es la prosopagnosia?

Sin embargo, ha llamado la atención la parte de la entrevista donde la actriz explica los trastornos que sufre. Uno de ellos es la prosopagnosia. Ella misma lo definió como "cuando te cuesta reconocer y memorizar caras". Para hacerle frente a esta agnosis visual, Alexandra reconocía que hace "muchísimos esfuerzos" y a veces puede parecer que no pone "el suficiente interés".

Ni yo misma me reconozco en un espejo Alexandra Jiménez — Actriz

El Instituto de Rehabilitación Neurológica (IRENEA) da una definición más amplia y exacta de este trastorno: "Se caracteriza por la incapacidad para reconocer rostros que nos son familiares e incluso, en los casos más graves, el paciente puede no reconocerse a sí mismo en un espejo o en una fotografía". Esto último la actriz aragonesa reconoce que también lo ha sufrido. "He llegado a tal punto que ni yo misma me reconozco ante un espejo. En una tienda me ha llegado a pasar de ir caminando, ver un espejo y decir: '¿Esa señora no se aparta?' Y soy yo", detalla Alexandra.

Para poder sobrellevarlo, desde IRENEA, explican que lo más habitual es hacer un análisis deductivo de la persona para poder identificarla a través de diferentes rasgos característicos, como puede ser el color del pelo, la presencia de lunares o cicatrices...

Las causas de la prosopagnosia

El Doctor en Medicina y especialista en Neuropsicología clínica, Saúl Martínez Horte, sitúa, en una entrevista en YouTube, que esta patología se debe a una lesión en diferentes zonas cerebrales. "Lo más habitual es que sea en la parte inferior del lóbulo temporal derecho", añade.

El médico también diferencia la prosopagnosia de la prosopamnesia. Esta última es más habitual, e incluso, afirma que él mismo la sufre. "Yo veo perfectamente los rostros, las narices y los ojos, pero sí que creo que tengo una dificultad muy significativa en reconocer el quién o situar al individuo", explica.

Volviendo a la prosopagnosia, según IRENEA, la causa principal son lesiones cerebrales. Sin embargo, también puede ser de origen congénito. En estos casos, desarrollan, "suele acompañarse de otros déficits en el reconocimiento de estímulos visuales".

Otros trastornos

Además, en la entrevista en El Hormiguero, Alexandra confesó que también sufría hipocondría o sinestesia del tacto espejo.

Esta última se trata de una condición neurológica poco común donde las personas experimentan sensaciones físicas reales en su propio cuerpo (como presión o cosquilleo) al ver a otra persona ser tocada o acariciada. "Al ver a una persona que se hace una herida, un corte o cualquier cosa físicamente, hay una traducción en tu cuerpo porque tu cerebro reconoce eso y se lo apropia", explica la actriz.