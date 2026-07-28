Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agencia estatal Salud PúblicaDiscurso odio VoxAbonados Real ZaragozaRécord empleo AragónCasademont ZaragozaBar Bendito Ciclón
instagramlinkedin

Salto a la ficción

Cristiano Ronaldo debutará como actor en una serie de televisión: así es su primer proyecto

El futbolista producirá y aparecerá en 'Day 1s', un drama desarrollado junto al director Matthew Vaughn

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Cristiano Ronaldo da un nuevo paso fuera del terreno de juego. El futbolista portugués prepara su debut en la ficción televisiva con 'Day 1s', una serie dramática ambientada en el mundo del fútbol británico y desarrollada a través de UR Marv Studios, la productora que creó junto al cineasta Matthew Vaughn, director de títulos como 'Kingsman' y 'X-Men: First Class', tal y como adelanta The Sun

El proyecto seguirá a Stanley Dalton, un agente de futbolistas ficticio interpretado por Damian Lewis, y se adentrará en las negociaciones, tensiones y relaciones de poder que rodean a una agencia deportiva de élite. Ronaldo participará como productor ejecutivo y también tendrá presencia en pantalla, aunque por ahora no han trascendido detalles concretos sobre su papel. 

Thierry Henry también estará en la serie

'Day 1s' contará además con la participación del exfutbolista francés Thierry Henry y del rapero británico Dave, junto a la actriz Carlotta Banat. La serie nace de una idea del agente Darren Dein y ya ha iniciado su rodaje en Londres, con localizaciones vinculadas al fútbol inglés. 

El salto de Cristiano Ronaldo a la ficción llega después de la creación de UR Marv Studios, una alianza empresarial con Vaughn que ya había financiado y producido dos películas de acción y tenía una tercera en desarrollo. El propio Ronaldo definió el proyecto como “un capítulo emocionante” en su nueva etapa de negocios. 

Noticias relacionadas

Con esta serie, el exjugador del Real Madrid y actual futbolista del Al-Nassr refuerza su expansión hacia el entretenimiento. Tras años convertido en una marca global, Ronaldo suma ahora una nueva faceta: la de productor y rostro de una ficción televisiva sobre el lado menos visible del fútbol.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a los molinos que presiden el Moncayo: 22 aerogeneradores se sustituirán por tres modernas máquinas con baterías
  2. Abre en el centro de Zaragoza un local especializado en tortillas de patata: 'Queremos conquistar la ciudad
  3. Los trabajadores chinos de Figueruelas vivirán en un complejo residencial dentro de la gigafactoría
  4. La asociación vecinal del barrio más poblado de Zaragoza cumple 40 años: 'Damos respuesta a lo que la administración ignora
  5. Así fue una de las sesiones estrella del Monegros Desert Festival al amanecer: 'A muchos veteranos se nos cayeron lágrimas de felicidad
  6. Los fichajes por llegar al Real Zaragoza: faltan un delantero y un central
  7. Vecinos de Mas de las Matas amanecen con macetas de marihuana en la puerta de casa
  8. El pueblo de Teruel con solo 17 habitantes que busca nuevos vecinos ofreciendo vivienda y conexión 5G: 'Destacamos por la calidad de vida que ofrecemos

El Gobierno de Aragón blindará por ley las nuevas viviendas protegidas para evitar la "especulación"

El Gobierno de Aragón blindará por ley las nuevas viviendas protegidas para evitar la "especulación"

Ganas de Real Zaragoza en Boltaña: "Esto tiene buena pinta. Me hace ilusión tener a Ander y me gusta mucho Ibai"

Ganas de Real Zaragoza en Boltaña: "Esto tiene buena pinta. Me hace ilusión tener a Ander y me gusta mucho Ibai"

Oleada de vandalismo en la piscina municipal de un pueblo de Zaragoza: "Cristales rotos en el fondo"

Oleada de vandalismo en la piscina municipal de un pueblo de Zaragoza: "Cristales rotos en el fondo"

El truco de magia de Magic Mario en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Los expertos en ventilación coinciden: "Para saber si una ventana está sellada e impide la entrada de calor solo necesitas una vela"

Los expertos en ventilación coinciden: "Para saber si una ventana está sellada e impide la entrada de calor solo necesitas una vela"

El 092 de la Policía Local de Zaragoza se integra dentro del Centro de Emergencias del 112

El 092 de la Policía Local de Zaragoza se integra dentro del Centro de Emergencias del 112

Muere una de las heridas en el incendio forestal de Los Gallardos que estaba ingresada

Muere una de las heridas en el incendio forestal de Los Gallardos que estaba ingresada

Por qué se están agotando estas gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Por qué se están agotando estas gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto
Tracking Pixel Contents