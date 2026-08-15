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Rodolfo Sancho, detenido en México tras una redada policial en mitad de una fiesta en un yate: le han expulsado del país

El actor se encontraba de vacaciones cuando se ha visto envuelto en este conflicto

Rodolfo Sancho, en una imagen de archivo.

Rodolfo Sancho, en una imagen de archivo.

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Redacción Yotele

Madrid

Los problemas vuelven a la vida de Rodolfo Sancho, cuando se cumplen tres años de la detención y encarcelamiento de su hijo, Daniel Sancho, tras asesinar y descuartizar al cirujano Edwin Arrieta. 

El actor ha sido detenido en una redada policial en México, mientras disfrutaba de una fiesta a bordo de un barco. Fue retenido, llevado a tierra y posteriormente detenido, para finalmente ser expulsado del país

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La información ha sido adelantada por el periodista Miguel Temprano y corroborada por Juan Luis Galiacho en 'Fiesta'. Ya existe una imagen del momento de la detención difundida por un canal de noticias mexicano. 

Fuente: El Periódico

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