Luigi Mangione también ha tentado a Marc Jacobs, el rey de la moda de banquillo: el poder de seducción de los asesinos guapos

Marc Jacobs tiene debilidad por los personajes complicados. Y su último flechazo estilístico se llama Luigi Mangione . El joven de 28 años que ha confesado haber matado a Brian Thompson , consejero delegado de UnitedHealthcare , no solo se ha convertido en uno de los acusados más mediáticos de Estados Unidos: también en un improbable fenómeno de moda.

Durante un polígrafo para 'Vanity Fair', a Jacobs le preguntaron si estaría dispuesto a vestirlo para su juicio. Contestó que sí. Y ni siquiera consideró que Mangione necesitara demasiado asesoramiento: "Creo que se ve bastante bien como se viste". Cuando le recordaron que uno de sus jerséis (burdeos) había volado de las tiendas después de una comparecencia, el diseñador ganó incluso la etiqueta de 'trendsetter'. Un creador de tendencias en el banquillo.

El joven Luigi Mangione, acusado por el asesinato de Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare. / Europa Press/Contacto/Andrea Renault - Archivo

Aversión contra el sistema

La historia que hay detrás, claro, es bastante menos ligera. Mangione admitió este agosto ante un tribunal federal que el 4 de diciembre de 2024 siguió y mató a tiros a Brian Thompson en Manhattan, cuando el ejecutivo se dirigió a una conferencia de inversores. Según explicó ante el juez, llevaba años sufriendo fuertes dolores de espalda y había desarrollado una profunda hostilidad hacia el sistema sanitario y las aseguradoras . Investigó los movimientos de Thompson, obtuvo información sobre la conferencia y viajó a Nueva York "con la intención de matar" al ejecutivo.

Su causa estatal por asesinato sigue abierta, aunque el juicio previsto inicialmente para septiembre ha quedado aplazado mientras se resuelve la petición de la defensa para evitar un supuesto doble enjuiciamiento. La próxima cita judicial importante será el 10 de diciembre . El 18 de diciembre, además, conocerá su sentencia en el procedimiento federal, donde se exponen a cadena perpetua.

La ropa, los hombros y hasta las cejas de Luigi Mangione han sido objeto de artículos en revistas de moda. / EFE

Estrella de alfombra roja

Y, sin embargo, desde su detención se ha producido un fenómeno bastante paralelo revelador: cada aparición de Luigi Mangione ante un juez se analiza casi como si fuera una llegada a la alfombra roja.

Se habla de sus cejas, de su mandíbula, de su pelo, de su cuerpo, de sus zapatos y, naturalmente, de lo que lleva puesto. 'Vogue' llegó a analizar la 'sed' que provocaba en internet ; 'GQ' reparó en sus mocasines marrones sin calcetines. Y un jersey burdeos de Nordstrom que lució durante una comparacencia acabó agotándose . Antes, las redes habían dado por hecho que se trataba de un modelo de Maison Margiela de alrededor de 1.000 dólares. También ese se agotó.

El resultado asunto incómodo precisamente porque el atractivo físico de Mangione ha generado una narrativa propia, casi independiente de aquello por lo que está sentado ante un juez. Hay memes, cuentas de fans y análisis minuciosos de cada estilismo. El crimen está ahí, pero también las cejas. Y en 2026 internet es perfectamente capaz de procesar ambas cosas al mismo tiempo.

Winona Ryder, en una campaña de Marc Jacobs. / .

Vestir a famosas en juicios

Que Marc Jacobs haya entrado en esta conversación tampoco es tan extraño como parece. El diseñador lleva más de dos décadas cultivando, casi accidentalmente, una curiosa especialidad: vestir a famosas para ir a juicio.

La más célebre fue Winona Ryder . La actriz fue detenida en 2001 tras salir de Saks Fifth Avenue, en Beverly Hills, con varias millas de dólares en productos sin pagar . Entre las prendas que había intentado llevarse había, precisamente, una de Marc Jacobs . Cuando comenzó el juicio, en 2002, Ryder apareció ante el juez con un discreto vestido del diseñador . Fue declarada culpable de hurto mayor y vandalismo . Jacobs, lejos de tomarlo como una afrenta, la convirtió después en imagen de una de sus campañas . Si aquello no fue transformar una crisis reputacional en moda, se le aproximó bastante.

Luego llegó Courtney Love, amiga personal del diseñador. Durante los años en que la cantante encadenó comparaciones relacionadas con drogas y agresiones, recurrió varias veces a Jacobs para construir una versión más pulida de sí misma ante el tribunal : vestidos de cóctel, trajes, abrigos y bolsos coordinados. El caos, convenientemente estilizado.

La cantante y actriz Courtney Love entra al juzgado antes de una audiencia preliminar por dos cargos de posesión de drogas, delitos graves, en el Tribunal Superior de Beverly Hills, el 15 de abril de 2004. / ARMANDO ARORIZO / EFE

El poder del 'courtroom dressing'

Y en 2005 fue la rapera Lil' Kim quien descubrió el poder del 'courtroom dressing'. La rapera estaba acusada de perjurio y conspiración por haber mentido ante un gran jurado que investigaba un tiroteo frente a la emisora Hot 97 . Para el juicio abandonó buena parte de su estética explosiva habitual y apareció con trajes de tweed, faldas, blusas cerradas y abrigos de Marc Jacobs. El cambio fue tan evidente que 'The Washington Post' acabó dedicando espacio a analizar sus estilismos judiciales . Lil' Kim fue declarada culpable.

Estilismos judiciales

El propio diseñador se ríe de esta segunda carrera. En el documental 'Marc by Sofia' se resume con una frase perfecta: "Para tus estilismos de juicio, acude a Marc Jacobs".

Mangione podría ser el siguiente nombre de la lista. Aunque aquí hay una diferencia: Jacobs parece pensar que el trabajo está prácticamente hecho. El acusado ya tiene los mocasines, el jersey viral, las cejas más comentadas de Manhattan y una legión de internet pendiente de cada aparición.

En tiempos en los que un hombre acusado de asesinato puede convertirse a la vez en objeto de deseo, meme y prescriptor de moda, el tribunal también funciona como pasarela. Y Marc Jacobs, que de esto sabe bastante. Por eso, ya ha levantado la mano para vestirlo.