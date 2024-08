Despiden a la exmujer de Ramón García de Telecinco

Telecinco no aprende. Ya han pasado tres años desde el inicio de la crisis de audiencia y reputación de la cadena mayor de Mediaset. No solo no han recuperado su sitio, sino que perdieron hasta la segunda plaza en el ranking de cadenas más vistas. Antena 3 se distancia mucho y La1 les comió la tostada. Ahora, con la Eurocopa, más.

El motivo principal fue la docuserie de Rocío Carrasco, tan tendenciosa ella. Luego, todo lo que rodeó a la misma, especialmente Sálvame, que terminó siendo cancelado. El programa de Jorge Javier dejó un gran vacío en los seguidores de la telebasura y por ello ahora está Telecinco intentando recuperar parte del formato. Socialité, De Viernes, Fiesta y demás tienen su cuota.

Despedida para dar entrada a Terelu Campos

El caso es que Patricia Cerezo, exmujer del famosísimo Ramón García y con quien estuvo casada desde 1997 hasta 2021, también participa del mundillo. La periodista estaba de colaboradora en 'De Viernes', pero ha recibido el despido fulminante para dejar su silla a Terelu Borrego Campos. Da igual que sea una mujer moderada y que aportara cierta normalidad al mundillo de la telebasura, ya que la directiva decidió que la adecuada para moverse por un plató era la casposa Terelu.

Pues nada, despedida de Telecinco por no ser como todas las demás. Eso sí, Patricia Cerezo seguirá vinculada a Mediaset al ser parte de 'En boca de todos', programa presentado por Nacho Abad. Ya sabemos que los despidos de Telecinco suelen ser bastante polémicos y con muy poco tanto. Algunos, incluso, declarados ilegales por la justicia. El caso es que Patricia se enteró un par de días antes de sentarse en 'De Viernes' para el último programa, una vez Terelu aceptó el puesto (¡Cómo no iba a aceptarlo!). Feo, muy feo.