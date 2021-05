Meteoróloga y ‘meteoroloca’, Núria Seró es catalana de nacimiento, aunque Aragón TV fue su segunda casa. Integra desde hace un año el equipo del tiempo de RTVE. El mismo que está detrás del libro coral ‘El desafío del clima’, una guía didáctica para salvar el planeta.

¿Quién desafía a quién? ¿Nosotros al clima o el clima a nosotros?

¡De todo un poco! Nosotros desafiamos al clima en la manera en la que estamos emitiendo los gases de efecto invernadero, por ejemplo. 2020 ha tenido otro máximo a pesar del efecto de la pandemia. Y el clima también nos desafía a nosotros para que nos demos cuenta. Es como un aviso que dice que, si no vamos de la mano, mal.

La pregunta viene al hilo del libro que el equipo del tiempo de TVE ha escrito a seis manos... ¿Cómo ha sido el proceso?

Ha sido complicado. Somos seis personas: cada uno escribimos y explicamos de una manera . Y sabíamos que teníamos que ser muy rigurosos y que el gran reto era que el libro fuera ágil y divulgativo. Incluso tiene una parte en la que intentamos explicar conceptos y remediar errores que se comenten cuando se habla del clima, porque a veces mezclamos conceptos. Desde los gases de efecto invernadero, a la capa de ozono, pasando por el típico error de confundir el clima (tiempo que acostumbra a hacer) con el tiempo (el que hace en este momento). Lo cierto es que he aprendido mucho escribiendo este libro. Por ejemplo, he aprendido que en Canarias no hay ríos.

El libro busca involucrarnos en la lucha contra el cambio climático.

El libro está dividido en tres grandes bloques. Cómo es el clima, qué evidencias hay en el mundo de que está cambiando y qué podemos hacer. Podemos hacer mucho porque, a veces, ni siquiera somos conscientes de la huella que dejamos. Intentamos hablar sobre ello; si es mejor comprar en lata o envasado en cristal; por qué una bolsa de papel o de plástico... Hasta hemos incluido un test para que los lectores pongan a prueba su día a día. Esta semana se ha aprobado la Ley contra el Cambio Climático, que dice que, en 2050, España tendrá que ser neutra en emisiones. Es un reto del que todos tenemos que ser conscientes.

Por cierto, una de esas voces es la de Silvia Laplana que, como usted, pasó de Aragón TV al equipo del Tiempo de RTVE.

De hecho, Silvia y yo no llegamos a coincidir pero cuando la vi a ella en TVE fue cuando decidí enviar mi currículum a Aragón TV. Me encanta escuchar a Silvia. Y siempre que tiene la ocasión pone a Aragón en el espacio del tiempo. Y todo bien puesto, además. Con sus mapas y sus banderas (risas). Además, Silvia usa muchas expresiones aragonesas que me hacen sentir como en casa. Lloré mucho cuando dejé Aragón, porque es mi segunda casa. Tengo familia de Zaragoza e iba allí desde pequeña. Tengo muchísimos amigos, hay un movimiento cultural increíble... Lo único que no echo de menos es el Cierzo. ¡Es lo peor de la ciudad! En junio, estaremos en la Feria del Libro de Zaragoza firmando el libro y me va a hacer mucha ilusión.

Lleva un año en el equipo de RTVE. ¿Cómo fue el salto?.

Es un salto que no me pensé. Fue como cuando conoces al amor de tu vida; sabes que va a ser un sí. Cuando me llamaron lo tuve muy claro. Dije que me dieran 24 horas para responder, pero fue por hacerme la interesante (risas). Aquí dan mucho peso a la información del tiempo. Mucho peso al propósito. Fue un reto.

Además de los medios, adora las redes. ¡Es una ‘meteoroloca’ de Instagram!

Las redes me gustan mucho y creo que son un nuevo reto. Y así como en la tele los espacios del tiempo tienden a ser más largos, en redes tienes que hacer algo rápido y que enganche, que sea simpático... El tiempo es algo que interesa mucho. Prueba de ellos es que en el confinamiento se emitía el tiempo a pesar de que no podíamos salir a la calle.

¿Siempre quiso dedicarse a esto?

En realidad, a mí, de pequeña, lo que me gustaba eran mirar las estrellas. Yo quería ser astrofísica. Quería acabar trabajando en la NASA, aunque fuera barriendo. Y estudié Físicas porque quería ser astrónoma. Al acabar la carrera, hice prácticas en TV3 y me encantó la experiencia. Eso es lo que me llevó a apostar por esto y a estudiar un posgrado.

Pero, cosas de la vida, empezó en radio.

Sí, pasé por varias radios catalanas. Y luego, cuando llegué a Aragón TV, también tuve la oportunidad de seguir explorando este medio en Aragón Radio, con Javi Vázquez en ‘Qué será, Seró’, que era un espacio de divulgación. Si te digo la verdad, la radio es una de las cosas que más he echado de menos este año.

Como ‘meteopoeta’, ¿qué desea ahora?

Uffff… Quizás escribir un libro de poesía. Llevo unos tres años escribiendo meteo poemas. Hace un par de años, y también por culpa de Javi, leí algunos de ellos. Era la primera vez que los compartía. Y me gustaría dejar que la gente siguiera leyendo lo que escribo.