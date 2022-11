Con el Black Friday, mucha gente decide comenzar con las primeras compras navideñas. De esta forma, aprovechan también para darse un pequeño capricho o comprar un regalo a familiares. Es también un buen momento para comprar aquellos productos que llevamos siguiendo un tiempo y que durante estas fechas tienen un precio más reducido.

Sin embargo, Jeff Bezos, fundador de Amazon, no está tan de acuerdo y ha lanzado alguna recomendación totalmente distinta. En una entrevista a la CNN, Bezos ha advertido de que no es una buena idea gastar una gran cantidad de dinero durante el Black Friday, y que hay que evitar gastos extra ante la situación económica actual y la incertidumbre respecto al próximo año.

El multimillonario ha puesto el foco en algunos productos en específico. Ha señalado los televisores de gran pantalla, los coches y los frigoríficos. Bezos recomienda ir guardando dinero en efectivo hasta ver qué sucede con la situación económica global, ya que aunque no estamos en recesión actualmente, "es probable que estemos muy pronto", explicó.

Los recortes en Amazon

Jeff Bezos, que llegó a convertirse en el hombre más rico del mundo, no ha dado estos consejos en vano. Y es que, el empresario plantea despedir a unos 10.000 trabajadores de Amazon en todo el mundo para ahorrarse una importante cantidad de dinero.

Este es el recorte de trabajadores más grande de la historia de la compañía tecnológica. El New York Times informó de que esta situación afectará a la unidad de dispositivos, al asistente de voz de Alexa, a su división minorista y al departamento de recursos humanos.

Los mejores frigoríficos del mercado

Los precios de los electrodomésticos han subido. Al igual que los de la luz, los alimentos y el resto de productos básicos. Gastarse un dineral en un producto que no sabemos si nos va a funcionar correctamente, no parece una buena elección. Pero si te has quedado con las ganas de hacerte con un frigorífico, pese a la recomendación de Jeff Bezos, debes conocer la lista elaborada por la OCU con las mejores marcas de electrodomésticos.

Panasonic le quita el puesto a Miele. Esta es, junto a Neff y KG, las tres marcas más reseñadas por su fiabilidad. Otras marcas como Zanussi, General Electric, Bauknecht y Miele también destacan por su vida media, en torno a los 17 años. Las principales averías suelen afectar al sistema No Frost, el control de temperaturas y el cierre de la puerta. En este caso, los precios no son demasiado elevados.