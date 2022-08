Las altas temperaturas son uno de los principales motivos de urgencia en las clínicas veterinarias en temporada estival. Las insolaciones en perros, más sensibles al calor que los humanos, representan un gran porcentaje de los casos que las clínicas y hospitales veterinarios tratan en los meses de verano.

Las razas braquicéfalas, es decir, de morro chato, como los bulldogs, el pequinés o el bóxer, son más sensibles a estas afecciones por sus dificultades respiratorias propias; pero los perros de cualquier raza tienen el riesgo de sufrir golpes de calor.

Aunque desde el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Murcia aseguran que cada vez los dueños están más concienciados sobre los riesgos del calor, y los perros reciben un mejor cuidado por parte de sus propietarios, todos los veranos se suceden casos de perros que llegan a las clínicas deshidratados y con claros síntomas de insolación. "La principal causa de los golpes de calor en animales es por excesos de ejercicio físico a temperaturas muy altas", explica Santiago Pujante, veterinario del Servicio de Urgencias del Hospital Veterinario de la UMU, "pero también pueden ocurrir por descuidos de los dueños, como dejar al animal dentro de un coche sin ventilación o en una terraza al sol mucho tiempo".

Cómo prevenir y evitar los golpes de calor en los perros

Son varios los factores que pueden influir en los golpes de calor en perros, como la raza, la edad o haber padecido afecciones respiratorias previas, pero aquí van unos buenos consejos para reducir el riesgo de insolación de nuestras mascotas, proporcionados por el Hospital Veterinario de la UMU. Se recomienda aumentar su acceso al agua, colocando más puntos para beber en el domicilio. También se aconseja proporcionar un ambiente fresco y ventilado en el hogar, así como llevar un recipiente con agua a la hora de ir de paseo o rociar al can con un spray con agua si las temperaturas son muy elevadas. Otro de los consejos más sensatos es evitar el ejercicio intenso en horas de mayor temperatura y no realizar viajes largos en coche sin la ventilación adecuada. Cambiar la hora de paseo, bien temprano por la mañana o a última hora del día, es lo más prudente para evitar cualquier problema relacionado con el calor pero, si nuestro horario no nos lo permite, también es beneficioso cambiar la localización de los paseos a zonas verdes, con agua, ríos o sombras, y reducir el tiempo de paseo, disminuyendo así la exposición a las altas temperaturas. Por supuesto, es fundamental no dejar nunca solo al animal en una habitación al sol, como una terraza o un patio, o en un coche cerrado.