Ya han sido tres ocasiones en las que el famoso vestido de la firma Givenchy ha pisado la alfombra roja. Este maravilloso vestido con cuello ‘halter’, ajustado, formado por apliques brillantes geométricos de color negro que se van difuminando desde la cadera hacia los pies en colores caramelo (tonos en tendencia), hasta llegar al final con un montón de flecos en color beige, ha triunfado entre las artistas del momento.

La primera que ha hecho gala de este diseño de Matthew M. Williams fue la rapera estadounidense Diamonté Harper, más conocida como ‘Saweetie’, en los premios musicales MTV EMA (Europe Music Award) de noviembre de 2021. La cantante representó Givenchy mostrando dos vestidos diferentes de la misma firma. Sin lugar a dudas, el primer vestido que lució, causó un gran furor, pues se vio de nuevo en otras dos alfombras rojas distintas.

La siguiente artista que sobresalió con este vestido fue Najwa Nimri en los Premios Goya de este año. La actriz española, conocida por aparecer en series como "La casa de papel" o "Vis a vis", aunque no fuese nominada a ningún Goya, fue una de las artistas mejor vestidas de esta alfombra roja. Aunque nos tiene acostumbrados a ‘looks’ más minimalistas, a la artista no le gusta pasar por desapercibida, algo que se ha notado este último 12 de febrero. Junto a este vestido y una blazer negra que convertía el look en uno más ‘casual’ deslumbró entre todos los demás asistentes.

Por último, la modelo Valentina Ferrer, novia del famoso cantante J. Balvin, dejó a todos con la boca abierta luciendo este vestido en los recientes Premios Grammy. La modelo argentina que poco a poco se va abriendo camino en la industria, acaparó todas las miradas el pasado 4 de abril en la alfombra roja acompañando al cantante colombiano, el cual fue vestido con un traje negro mucho más sobrio.

Está claro que este vestido marcará un antes y un después en la moda. Los flecos, las lentejuelas y los tonos marrones y caramelo vuelven a ser tendencia. Seguro que pronto veremos réplicas semejantes a este vestido disponibles en las tiendas más convencionales.