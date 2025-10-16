Un experto en moda analiza el look de la mujer de Azcón el Día de la Hispanidad

El diseñador español Juan Avellaneda, muy activo en sus redes sociales con vídeos como 'Vístete conmigo' o sus famosos 'Comentando looks de las invitadas', es un referente para los amantes de la moda en nuestro país. El experto ha realizado una nueva publicación con motivo del Día de la Hispanidad, donde habla de algunas de las mujeres mejor y peor vestidas, que acudieron a la recepción de Zarzuela el pasado 12 de octubre, en Madrid.

Avellaneda analiza los aciertos y los errores de las invitadas a la hora de vestir en esta cita tan protocolaria. Entre ellas figuran ministras como Yolanda Díaz y Margarita Robles, presentadoras de televisión como Ana Rosa Quintana o presidentes autonómicas, como Isabel Díaz Ayuso. Además, en el propio vídeo comenta cuál ha sido su look favorito, y es el de una aragonesa.

"Elegante y básico"

Una de las personas que aparece en el vídeo del diseñador y que acudió al gran evento del 12 de octubre es Ana Belén Blasco, la mujer del presidente del gobierno de Aragón, Jorge Azcón. Con un conjunto de dos piezas blanco, Blasco vestía en la parte de arriba una camisa con un bordado en el centro, y unos pantalones básicos y fluidos. Además, lo complementó con unos zapatos color camel a conjunto con el bolso. El pelo lo llevaba suelto con unas discretas ondas.

"Elegante y básico, sin más, pero no está mal. A veces es mejor un básico", comenta el diseñador en su vídeo sobre su look halagando la elección de la mujer del presidente aragonesa que decidió no arriesgar. No obstante, esto no fue suficiente para lograr un look perfecto según el experto: "No tiene mucha cosa", confesó.

"Para mí de los mejores"

Fue otra aragonesa la que se llevó los mayores elogios en el video, que ya acumula más de un millón de visualizaciones en Instagram. Se trata de la ministra de Educación y secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría. Con un vestido midi en color rojo y zapatos de charol en burdeos, la socialista no dejo indiferente a nadie, ni siquiera al diseñador que ha admitido que es su look favorito.

"Para mí uno de los mejores looks, me parece contemporáneo, me parece clásico, me parece bonito, creo que le va muy bien a su silueta y el rojo es súper bonito ese color", puntualizó.