Un vestido customizado de una popular marca de moda de menos de 50 euros: así fue el look de Leonor en la ceremonia de los premios "Princesa"

De nuevo sobriedad y tonalidades oscuras, pero hay una novedad: las transparencias. Así fueron los estilismos de la Familia Real en la ceremonia de entrega de los premios "Princesa de Asturias" 2025. La Reina Leonor y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, cambiaron el traje de chaqueta y pantalón de la mañana por el vestido de noche, eso sí, en diferentes colores. Doña Letizia fue de negro, la heredera, de morado y su hermana, de granate.

EN IMÁGENES: Así fue la ceremonia de los premios "Princesa de Asturias" 2025 en el teatro Campoamor de Oviedo / Irma Collín / LNE

Tanto la Reina Letizia como la Infanta Sofía incluyeron las transparencias en sus looks. La monarca lució un vestido largo midi satinado de tirantes muy finos, con una sobretela transparente de cuello alto. Completó el estilismo con unos tacones de salón destalonados, un bolso tipo "clutch" y unos pendientes en forma de lágrima de diamantes de Grisogrono. Todo en negro. Doña Letizia recogió el pelo en una estilosa cola de caballo, que elevaba sus faciones y potenciaba su mirada.

Como ya pasó el jueves en el concierto de los Premios y esta mañana en las audiencias, la Infanta Sofía fue la que más arriesgó con su look, en el que dominan las transparencias. También con un vestido monocolor, en este caso granate, lució transparencias en las piernas y sobre los brazos a modo de capa. No llevó bolso y lució un semirecogido.

Leonor, con un vestido customizado de H&M

La Princesa de Asturias brilló con un vestido midi customizado de H&M de menos de 50 euros. El diseño original está rebajado y cuesta 49,99 euros (su precio original era de 69,99). El vestido es acampanado en tejido de jacquard, con escote redondo y cremallera oculta. A diferencia del original, el de Leonor tiene más volumen en la falda y las mangas son más ceñidas y cortas e incluyen un botón. Al igual que su hermana, no llevó bolso, acompañó el estilismo de unos tacones de salón negros destalonados, y su cabellos ondulado lució suelto, al natural.

EN IMÁGENES: Así fue la llegada de los invitados a los premios "Princesa de Asturias" y su paso por la alfombra azul / LUISMA MURIAS

Por su parte, el Rey Felipe VI volvió a dar una clase de elegancia con un traje negro, a juego con el vestido de su esposa. El toque de color lo puso la Reina Sofía con un traje de chaqueta y pantalón en tonos beis con bordados dorados y cartera del mismo tono.

Por la mañana, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía sorprendieron con un traje de chaqueta. Las tres igual por primera vez. Eso sí, cada una de un color diferente. Fue su propuesta cómoda y elegante para participar en las audiencias con los invitados y galardonados en el hotel de la Reconquista de Oviedo.