Moda en las carreras
Beyoncé arrasa con dos 'lookazos' de alta costura en la F1 de Las Vegas
La superestrella de la música, que acudió al Gran Premio del brazo de su marido, Jay Z, lució un mono con escote de vértigo de Louis Vuitton y un conjunto de vinilo rojo personalizado de Ferrari
Laura Estirado
La superestrella de la música Beyoncé, de 44 años, y su marido, el músico y productor Jay-Z, de 55, hicieron una inesperada aparición conjunta en el Gran Premio de F1 en Las Vegas, el pasado sábado 22 de noviembre. No fueron las únicas caras famosas que acudieron a las carreras, pues también posaron Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, Naomi Campbell, Gordon Ramsay y Nina Dobrev, entre otras.
Pero sin duda la que se llevó la atención de los 'flashes' de los fotógrafos fue Beyoncé y los dos 'looks' de alta costura personalizados que estrenó para el evento.
El primero de ellos, un mono Louis Vuitton personalizado inspirado en el equipamiento que usan los pilotos de Fórmula Uno. La versión de cuero de la cantante presentaba un escote en V de vértigo, que dejaba entrever su generoso pecho y el nombre de la firma separado por la cremallera estratégicamente abierta. El diseño 'segunda piel' lo combinó con unas botas negras puntiagudas, un bolso a juego, gafas de sol de aviador y llamativos guantes rojos sin dedos.
La artista lució una melena de leona, sus característicos rizos de color miel, para dar aún más dramatismo a su 'outfit'.
Vuelta exclusiva
"¡Dáselo a mamá!", escribió Beyoncé en un vídeo que subió a Instagram, en el que se la ve poniéndose el casco de carreras antes de subirse a un coche de carreras para dar una vuelta exclusiva a la pista.
Horas después, la diva de 'Cowboy Carter' lució un mono Ferrari de cuero rojo con microshorts y cremallera. Al igual que con el conjunto de la mañana, la cantante siguió la misma táctica de desabrocharse el escote hasta las costillas, para lucir poderosa sin ambages. Combinó su atrevido mono con una chaqueta roja larga a juego y lo complementó todo con una gorra negra de Ferrari, gafas de sol negras gigantes y un bolso decorado con una bandera de carreras a cuadros blancos y negros. Para esta composición, eligió unos tacones rojos de plataforma con tiras, joyas doradas y, por supuesto, los labios de un rojo brillante a juego.
Por su parte, Jay-Z fue mucho más discreto, con un 'total look' negro de pies a cabeza y chupa de negra de cuero.
Durante el evento deportivo, la pareja de astros de la música se reunió con Lewis Hamilton, de Ferrari, así como con sus amigos Travis Scott y Michael Rubin.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reabre una famosa juguetería de Zaragoza: coleccionismo 'vintage' y un búnker de la guerra civil en el sótano
- El otro Belchite de Aragón: el pequeño municipio zaragozano abandonado durante la Guerra Civil que nunca fue reconstruido: 'Era inviable vivir allí arriba
- La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
- La doble alegría y el gesto de Andrada. 'Pedí disculpas a los jugadores del Eibar por el tiempo que perdí
- Recorrido de una noche para repartir abrigo a las personas sin hogar de Zaragoza: 'Piden muchos requisitos para entrar a un piso y yo no cumplo con ninguno de ellos
- Bakis cierra el círculo con un primer gol en el Zaragoza de rebote
- El Real Zaragoza reduce su deuda neta por debajo de los 40 millones y hará otra ampliación de capital de casi 5 millones
- El nuevo y demandado pabellón de Zaragoza pisa el acelerador: será uno de los más grandes de la ciudad y su construcción es inminente