Repaso a las mejores colaboraciones de moda del mes: de las botas de Dulceida al calcetín para Iphones de Issey Miyake

Antes de que lleguen Papa Noel y los Reyes Magos, las firmas de moda se apresuran a lanzar sus colaboraciones más deseadas e icónicas. Es tiempo de llenar cestas y rellenar 'wishlists'. Por si alguien necesita ideas, este repaso recoge las siete colaboraciones de moda más top lanzadas las últimas semanas. Hay para todos los gustos y bolsillos.

PUMA X ROMBAUT Tras el éxito de su primera colaboración, con la ya icónica suela 'Levitation', Puma y Rombaut, la firma vanguardista de calzado vegano de lujo, fundada en 2013 por el diseñador belga Mats Rombaut, que adoran celebridades como Lil Nas X y Bella Hadid, regresan con una evolución del diseño original, insistiendo en la idea de ingravidez. La colección presenta tres nuevos modelos con una parte superior inspirada en la icónica silueta 'Speedcat' en la que se fusionan las típicas curvas aerodinámicas de Rombaut. Para los amantes del retrofuturismo. 📌Precio: 350€.

Las nuevas Puma x Rombaut. / PUMA

DULCEIDA X KRACK La influencer catalana Aida Domènech, Dulceida, y la firma de calzado gallega vuelven a aliarse dando forma a una colección de calzado de edición limitada. Los modelos combinan el aire rústico del campo con una actitud urbana y poderosa. Cuatro modelos que reinterpretan los básicos de la temporada -botas, botines, manoletinas y zuecos-, tan cómodos como estilosos, con colores tendencia. Destacan las botas 'Dallas', con tacón cómodo y caña depurada, están en negro y marrón, perfectas para llevar con vestidos y vaquerosanchos metidos por dentro; y el zueco 'Rustik', que, con su interior de borreguito y su suela con volumen, lo convierten en un 'must' de la temporada (dentro y fuera de casa). 📌Precios: entre 39,95€ y 89,00€

Dulceida, con un par de modelos de su última colaboración con la firma gallega Krack. / KRACK

CUPRA X HARPER COLLECTIVE Cupra Design House se une a Harper Collective, la marca fundada por Jaden Smith [el hijo del actor Will Smith ha sido nombrado recientemente primer director creativo masculino de Christian Loubutin] y Sebastian Manes, en una colaboración que lleva el diseño responsable a otro nivel. La nueva colección de equipaje -cabina, cabiona expansible y maleta grande- combina materiales reciclados del océano (incluido un 30% de redes de pesca fantasma) con el inconfundible estilo 'Century Bronze' y acabados 'Ultrasuede', sello de Cupra. El resultado: piezas ligeras, duraderas y sofisticadas, pensadas para quienes quieren viajar con actitud y sin dejar huella. 📌 Precios: 785€ / 850€ / 1.050€

La nueva colección de equipaje de Cupra x Harper Collective, la marca fundada por Jaden Smith y Sebastian Manes. / CUPRA

ZARA x LUDOVIC DE SAINT SERNIN El buque insignia de Inditex continúa en su objetivo de ser cada vez más una firma de lujo asequible, en lugar de una firma de moda asequible, lanzando colaboraciones icónicas con diseñadores de prestigio. La última, con el belga Ludovic de Saint Sernin, conocido por sus prendas que redefinen la nueva masculinidad. Aunque ahora trabaja de forma independiente, el nuevo 'colaborador' de Zara ha diseñado antes para Dior, Balmain, Gaultier o Saint Laurent. El 'drop', inspirado en el Nueva York sofisticado, sexi, 'queer' y transgresor de los 70 y 80, destaca por el uso de tachuelas metálicas, las piezas de cuero, los vaqueros rectos, el pelo y la malla metálica. Diseños atemporales para salir de fiesta con looks tan románticos como góticos. Además, la cápsula incluye una pequeña colección de maquillaje. 📌Precios: entre 20€ y 400€

Uno de los vestidos de fiesta de la última colaboración de Zara con el famoso diseñador belga Ludovic de Saint Sernin. / ZARA

DESIGUAL X EGONLAB Desigual sigue acercándose a la moda francesa (país que supone uno de los mercados más importantes para la firma) y a los diseñadores pioneros en esta industria. Junto a la firma parisina Egonlab, fundada por Florentin Glémarec y Kévin Nompeix, presenta una cápsula rebelde y optimisma. Las piezas juegan a las yuxtaposiciones, deconstrucciones y a mezclar lo femenino con lo masculino. Volúmenes dramáticos, materiales más premium, diseño atrevido y pura sofisticación. A destacar: esta colección explora nuevos materiales como el cuero certificado por el Working Leather Group o el punto con cashmere.

Varios modelos de la nuevaa colección de Desigual junto a la marca francesa Egonlab, fundada por Florentin Glémarec y Kévin Nompeix. / DESIGUAL

MARC JACOBS X DR. MARTENS La 'Kiki Boot', que se vio por primera vez en la pasarela en otoño de 2016, ha sido reimaginada y reelaborada en este 'twist' con la mítica Dr. Martens. El modelo original del diseñador neoyorquino se convirtió a la carrera en icónico, por su imponente silueta y sus hebillas. En esta nueva fusión, el calzado suma la suela Corran típica de Dr. Martens, lo que le da una nueva fuerza y contundencia. Diseño y actitud urbana, disponible en dos combinaciones de color, negro y lavanda, cosidas con cuero Buttero, suave, flexible y elegante. 📌Precio: 320€

La versión lavanda de la famosa 'Kiki Boot' de Marc Jacobs, ahora en versión Dr. Martens. / DR. MARTENS

IPHONE POCKET X ISSEY MIYAKE Una nueva versión pija de la correa para lucir el móvil a modo de cadena. Apple y el diseñador Issey Miyake unen fuerzas en este accesorio colorinchi para llevar el 'smartphone'. El iPhone Pocket se distingue por una construcción de malla 3D que se adapta a todos los modelos de la marca de la manzana, y otras (y demás objetos que se puedan llevar en la faltriquera). A Miyake se le conoció como el 'genio del plisado', y este accesorio le rinde homenaje con una estructura acanalada abierta para depositar el teléfono. La ventaja de este tejido calado es que deja entrever la pantalla. Hay dos modelos, corto y largo, y ocho modelos donde elegir. 📌Precio: 160€ y 250€