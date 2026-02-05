Versace ficha al belga Pieter Miuler para pilotar la nueva era de la Casa de la Medusa

Primero fue Gianni Versace, luego su hermana Donatella y, por unos meses, Dario Vitale. La casa de moda de lujo Versace acaba de nombrar al diseñador belga Pieter Mulier como nuevo director creativo, confirmando lo que era ya un secreto a voces en la industria, sobre todo cuando la semana pasada se anunció su salida repentina de la Maison Alaïa, después de cinco años de éxitos

"Estamos convencidos de que realmente puede liberar todo el potencial de Versace y que sabrá entablar un diálogo fructífero con el poderoso legado de la casa", ha declarado en un comunicado Lorenzo Bertelli, presidente ejecutivo de Versace y director de marketing del grupo Prada, al cual pertenece la firma de la Medusa.

Su nuevo puesto en Versace se hará efectivo partir del 1 de julio de 2026.

Reinventó la Maison

Mulier no llega como un nombre al azar. Su trayectoria -ha dejado huella en grandes casas como Jil Sander, Dior o Calvin Klein junto a Raf Simons antes de asumir en Alaï- le ha valido reputación dentro del circuito más exigente del sector. En Alaïa, lo que Mulier construyó fue una reinterpretación moderna del lujo: silenciosa, estructural y elegante, sin estridencias y con un pulso muy propio que conectó a la marca con una nueva generación de consumidores.

Este perfil minimalista, casi arquitectónico, puede parecer una paradoja chocante con la estética histórica de Versace -tan ligada al glamur, al espectáculo y al maximalismo italiano y al drama de oropeles- pero es precisamente ese contraste el que muchos analistas de moda ven como el punto de partida de una nueva era: un Versace que mira al futuro sin renunciar a su espíritu.

Un cambio estratégico

La casa milanesa no vive un momento cualquiera. Tras la salida de Dario Vitale -quien ocupó el cargo brevemente, nueve meses, tras la era Donatella Versace, que duró 27 años- y la adquisición por parte de Prada Group el pasado diciembre, la marca parece decidida a apostar por una renovación más profunda y sostenida.

Según 'Elle' y otras publicaciones del sector, desde finales de 2025 Mulier era el principal candidato para tomar las riendas creativas de Versace, una jugada que no solo responde a cambios de personal, sino a una estrategia más amplia del nuevo liderazgo para consolidar identidad, cultura y visión a largo plazo.

Significado para la moda

Más allá de un simple nombramiento, este movimiento habla de una industria que necesita pensar y repensar sus símbolos sin caer en los clichés del pasado.

Noticias relacionadas

Un director creativo con formación en arquitectura y con una visión sobria de la moda puede equilibrar el relato de Versace: mantener su impronta visceral y teatral, pero con discursos estéticos más afinados, inteligentes y adaptados a las nuevas generaciones. Una moda que no solo impacta visualmente, sino que también reflexiona sobre su propio lenguaje y consumo.