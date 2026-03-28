Joe Carayol, el estilista de la era 'Lux' de Rosalía: los 'looks' de aquel talento de la 080 convertido en maestro del archivo y el drama

Ya lo decía en 'Saoko': "Eh, yo soy muy mía, yo me transformo / Una mariposa, yo me transformo / Makeup de drag queen, yo me transformo / Lluvia de estrellas, yo me transformo". Con cada disco, Rosalía no solo ha experimentado con su música; también con su ropa. De la estética más cercana al flamenco tradicional con algún toque indie de 'Los Ángeles' (2017), transicionó al flamenco pop urbano y de vanguardia (tirando a choni poligonera: chándales, mucho rojo, uñas XXL...) con 'El Mal Querer' (2018), para adoptar luego el rollo 'Motomami Aesthetic' (art-pop vanguardista: cascos y chaquetas de motorista y moda de lujo tirando a lo punk...) de 'Motomami' (2022).

Ahora, con 'Lux' (2025), su estética ha virado al minimalismo místico y 'sophistication': más sofisticada, madura y 'lady'; más elegante y más dulce.

Su imagen actual se ha vuelto más simbólica, casi litúrgica, y la moda deja de ser acompañamiento para convertirse en guion. En ese giro aparece un nombre cada vez más presente en la conversación de la industria: Joe (José) Carayol, estilista y consultor con base en Barcelona, acreditado en proyectos clave de esta etapa.

Su historia no nace en un 'showroom' de 'celebrities' sino en la cantera. En 2016 ya se le retrataba como una promesa con biografía acelerada: tarraconense, formado en la escuela LCI Barcelona y con premio en el Top Talent de la 080 Barcelona Fashion, cuando todavía se le leía en clave de diseñador emergente. Entonces hablaba de punk, rock y de descubrir a Vivienne Westwood como quien descubre un lenguaje.

Busca en los créditos

Hoy, a sus 35 años, su trayectoria se entiende mejor en los créditos que en los posados. En su portfolio figura su participación en la campaña Acne Studios FW22–23 junto a Rosalía, dentro del equipo de estilismo. Y, sobre todo, su nombre queda asociado a uno de los "puntos de inflexión" visuales de 'Lux': los 'looks' de Rosalía en el videoclip 'Berghain', donde la narrativa se construye con piezas de archivo y referencias de pasarela, principalmente prendas históricas de Alexander McQueen (colecciones 2002-2003) y Balenciaga, por Nicolas Ghesquière (2004).

Carayol también vistió a Rosalía en la Semana de la Moda de París de octubre (vestido blanco y tocado negro), y se ocupó de hacerla brillar con tres increíbles puestas en escena en los BRIT Awards, a principio de este mes, en los que la cantante de Sant Esteve Sesrovires se llevó el premio a 'Mejor Artista Internacional': allí deslumbró con un espectacular vestido de Chanel, un dos piezas en color hueso lleno de plumas; sobre el escenario, interpretando 'Berghain', eligió un vestido blanco y romántico de la colección Primavera-Verano 2020 de Vivienne Westwood; y luego recogió su premio con un diseño estilo kimono en color rojo con cortes asimétricos, de la colección Primavera-Verano 2026 de Alexander McQueen.

Pero el ejemplo más actual -y el que mejor explica su método- se ha visto en Lyon, en el arranque del 'Lux Tour' (16 de marzo de 2026). Entre tul, corsetería y dramatismo escénico, Rosalía ha lucido varios 'looks' increíbles.

Como el del tutú gigante de Stefano Gallici para Ann Demulemeester con una crinolina rosa espectacular; o la capa de encaje original de los años 40 de Les Fleurs Studio, un taller 'upcycling' de París, con la que la cantante interpreta 'Magnolias'; o el tocado inspirado en las damas de la corte del siglo XVI confeccionado por los maestros sombrereros andaluces Felipe Vivas y Manuel Carriónpara.

Y el 'look' negro que tanto ha llamado la atención: una falda de tul acompañada por un corpiño diseñado por Fernanda Castro, una estudiante del presgioso Institut Français de la Mode (IFM) de París, una de las escuelas más influyentes de la industria. Con ese 'look', precisamente, canta 'Berghanin' y al final de la canción, junto a los bailarines que la acompañan, escenifican en carne y hueso el cuadro 'El aquelarre', de Francisco de Goya.

Un momento de la actuación de 'Berghain' y el cuadro de Goya 'El aquelarre'. / INSTAGRAM

Anteriores estilistas

Carayol llega a este capítulo sin borrar los anteriores: Rosalía no tiene un solo armario, tiene capítulos; discos. Durante años, su identidad visual se apoyó con fuerza en su círculo íntimo, con su hermana, Pilar Vila Tobella ('La Pili'/Daikiry) citada como su estilista y pieza creativa clave desde casi el principio. Más tarde, por proyectos y periodos, aparecen Chloe & Chenelle Delgadillo (dúo de estilismo y dirección creativa que incluye a Rosalía entre sus clientas). Y, en la temporada de alfombras rojas de 2024, la prensa recogió la entrada del estilista italiano Lorenzo Posocco -el mismo que el de Dua lipa-, como "nuevo estilista" en ese momento.

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Sello personal

¿Qué define el estilo de Carayol? Más curador que 'personal shopper'. Archivo, rarezas de pasarela y prendas comerciales conviven con precisión teatral: que el 'look' aguante un plano corto, una coreografía rabiosa y una foto robada. Con 'Lux', la gente no solo escucha a Rosalía. Disfruta viéndola.